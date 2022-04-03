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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Нордшелланд
Оденсе - Нордшелланд: обзор матча 03 апреля 2022
Оденсе
03.04.2022, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 1 тур
2 : 1
Завершен
Нордшелланд
32'
Я. Бреум
53'
Я. Бреум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оденсе - Нордшелланд
Желтая карточка
J. Thomasen
87'
85'
Желтая карточка
Л. Кулибали
85'
Замена
Д. Свенссон
️️️️
М. Фрезе
Замена
С. Свендсен
️️️️
M. Fenger
82'
Замена
А. Элис Трандарсон
️️️️
Я. Бреум
81'
76'
Замена
А. Нагало
️️️️
К. Хансен
Желтая карточка
A. Simon Okosun
74'
Замена
Э. Сабби
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
58'
57'
Замена
Л. Кулибали
️️️️
М. Диоманде
56'
Замена
О. Антман
️️️️
Б. Нигрен
ГОЛ! 2:0!
Я. Бреум
Пас отдал
И. Жебали
53'
ГОЛ! 1:0!
Я. Бреум
32'
15'
Желтая карточка
Б. Нигрен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
18
Jens Thomasen
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
2
Николас Микельсон
ЦФ
10
Якоб Бреум
ЦФ
11
Иссам Жебали
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Нордшелланд
4
Киан Хансен
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
13
Андреас Хансен
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
7
Симон Адингра
ЦФ
3
Мартин Фрезе
ЦФ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Нордшелланд
22
Emmanuel Ogura
ВР
33
Якоб Кристенсен
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
39
Адамо Нагало
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
41
Yannick Agnero
ЦФ
3-3-4
1
16
Кинг
3
6
Тверсков
18
6
29
Фрекьяер-Йенсен
2
Микельсон
9
11
Жебали
10
Бреум
2-3-1-5
4
Хансен
15
Марксен
2
Бидструп
8
Андерсен
10
Диоманде
9
Хансен
13
Хансен
2
Вилладсен
3
Фрезе
7
Адингра
8
Нигрен
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Сабби
11
Сабби
29
Фрекьяер-Йенсен
10
Бреум
21
Трандарсон
21
Трандарсон
10
Бреум
9
7
Свендсен
7
Свендсен
9
8
Нигрен
11
Антман
11
Антман
8
Нигрен
4
Хансен
39
Нагало
39
Нагало
4
Хансен
3
Фрезе
24
Свенссон
24
Свенссон
3
Фрезе
10
Диоманде
28
Кулибали
28
Кулибали
10
Диоманде
Остались в запасе
Оденсе
Нордшелланд
30
Mande Sayouba
ВР
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
Главный тренер
Ове Педерсен
22
Emmanuel Ogura
ВР
33
Якоб Кристенсен
ЦП
41
Yannick Agnero
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
Остались в запасе
22
Emmanuel Ogura
ВР
33
Якоб Кристенсен
ЦП
41
Yannick Agnero
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Оденсе - Нордшелланд
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
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