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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Сендерийск
Виборг - Сендерийск: обзор матча 01 апреля 2022
Виборг
01.04.2022, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, группа B, 1 тур
2 : 1
Завершен
Сендерийск
16'
А. Джатта
32'
Т. Бек
90+1'
R. Hassan
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виборг - Сендерийск
Замена
С. Бергер
️️️️
Ю. Бакиз
90'
+4
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
R. Hassan
85'
Замена
Б. Санне
️️️️
Э. Корнвиг
Желтая карточка
Й. Греннинг
84'
Желтая карточка
Д. Лонвейк
83'
Замена
Я. Замбурек
️️️️
Т. Бек
80'
Замена
Я. Бонде
️️️️
К. Леманс
68'
63'
Замена
R. Hassan
️️️️
Э. Фредериксен
Желтая карточка
Т. Бек
48'
46'
Замена
R. Vinderslev
️️️️
R. Schouten
ГОЛ! 2:0!
Т. Бек
32'
ГОЛ! 1:0!
А. Джатта
Пас отдал
К. Леманс
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
24
Даниэль Аньембе
ЦЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
8
Клинт Леманс
ЦП
20
Алассана Джатта
ЦФ
10
Юнес Бакиз
ЦФ
21
Джастин Лонвейк
ЦФ
13
Йеппе Греннинг
ЦФ
3
Кристиан Серенсен
ЦФ
6
Ларс Крамер
ЦФ
1
Лукас Лунд
ЦФ
31
Тобиас Бек
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Сендерийск
23
Robin Schouten
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
12
Maxime Soulas
ЦЗ
17
Mads Albaek
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
6
Николай Томсен
ЦП
9
Emil Berggreen
ЦФ
20
Лоуренс Томас
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
8
Эмиль Корнвиг
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
8
Ян Замбурек
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
14
Софус Бергер
ЦФ
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
Сендерийск
14
Атли Баркарсон
ЛЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
10
José Gallegos
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
2-1-5
24
Аньембе
5
Бюрги
8
Леманс
3
Серенсен
31
Бек
1
Лунд
6
Крамер
13
Греннинг
4-3-4
3
Гартенманн
5
12
23
17
22
Фредериксен
6
Томсен
8
Корнвиг
18
20
Томас
9
31
Бек
8
Замбурек
8
Замбурек
31
Бек
8
Леманс
6
Бонде
6
Бонде
8
Леманс
10
Бакиз
14
Бергер
14
Бергер
10
Бакиз
8
Корнвиг
25
Санне
25
Санне
8
Корнвиг
23
6
6
23
22
Фредериксен
77
77
22
Фредериксен
Остались в запасе
Виборг
Сендерийск
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
14
Атли Баркарсон
ЛЗ
10
José Gallegos
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Мадс Лауритсен
ЦФ
Остались в запасе
14
Атли Баркарсон
ЛЗ
10
José Gallegos
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Главный тренер
Аурелиус Скарбалиус
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Виборг - Сендерийск
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Виборг Стадион
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