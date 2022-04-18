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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Ольборг
Мидтьюлланд - Ольборг: обзор матча 18 апреля 2022
Мидтьюлланд
18.04.2022, понедельник, 19:00
Дания. Суперлига, группа A, 4 тур
2 : 0
Завершен
Ольборг
38'
Эвандер (П)
42'
А. Дрейер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Ольборг
Желтая карточка
Р. Онидика
90'
+3
Замена
В. Лав
️️️️
Г. Исаксен
84'
Замена
Жуниньо
️️️️
М. Тюхосен
84'
Замена
Шарлес
️️️️
Эвандер
79'
Замена
Н. Дир
️️️️
Паулиньо
78'
77'
Замена
О. Росс
️️️️
Д. Гранли
77'
Замена
А. Эмента
️️️️
М. Хойхольт
66'
Замена
Я. Нильсен
️️️️
Л. Прип
Замена
Ж. Брумадо
️️️️
Э. Чилуфья
65'
59'
Вторая желтая
М. Росс
Желтая карточка
М. Тюхосен
54'
46'
Замена
М. Макарич
️️️️
К. Хег
ГОЛ! 2:0!
А. Дрейер
42'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Эвандер
38'
37'
Желтая карточка
М. Росс
17'
Замена
Л. Андерсен
️️️️
К. Куск
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
3
Даниэль Хег
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
10
Эвандер
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
10
Андерс Дрейер
ПВ
14
Эдвард Чилуфья
ЦФ
1
David Ousted
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Ольборг
2
Матиас Росс
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
35
Якоб Ринне
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Мидтьюлланд
30
Джаред Томпсон
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
35
Шарлес
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
38
Маррони
ЦФ
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
9
Милан Макарич
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
32
Casper Gedsted
ЦФ
11
Оливер Росс
ЦФ
3-3-2-1-2
17
Тюхосен
2
Андерссон
29
Паулиньо
3
Хег
25
Онидика
3
Дальсгаард
10
Эвандер
11
Исаксен
10
Дрейер
1
14
Чилуфья
3-2-3-3
4
Гранли
2
Паллесен
45
Хагельскьер
2
Росс
5
Теланнер
6
Хойхольт
8
Фоссум
18
Прип
9
Хег
7
Куск
35
Ринне
29
Паулиньо
44
Дир
44
Дир
29
Паулиньо
17
Тюхосен
18
Жуниньо
18
Жуниньо
17
Тюхосен
10
Эвандер
35
Шарлес
35
Шарлес
10
Эвандер
11
Исаксен
19
Вагнер Лав
19
Вагнер Лав
11
Исаксен
14
Чилуфья
74
Брумадо
74
Брумадо
14
Чилуфья
18
Прип
3
Нильсен
3
Нильсен
18
Прип
9
Хег
9
Макарич
9
Макарич
9
Хег
7
Куск
25
Андерсен
25
Андерсен
7
Куск
6
Хойхольт
18
Эмента
18
Эмента
6
Хойхольт
4
Гранли
11
Росс
11
Росс
4
Гранли
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Ольборг
30
Джаред Томпсон
ВР
38
Маррони
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
12
Тео Сандер
ВР
32
Casper Gedsted
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
30
Джаред Томпсон
ВР
38
Маррони
ЦФ
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
32
Casper Gedsted
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Мидтьюлланд - Ольборг
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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