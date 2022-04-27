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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Аустрия К
Рапид - Аустрия К: обзор матча 27 апреля 2022
Рапид
27.04.2022, среда, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 7 тур
2 : 2
Завершен
Аустрия К
78'
Ф. Дрейф
88'
Ф. Дрейф
70'
Ф. Яриц
84'
Т. Гемичибаши (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - Аустрия К
90'
+4
Желтая карточка
Т. Гемичибаши
ГОЛ! 2:2!
Ф. Дрейф
Пас отдал
Н. Биндер
88'
Замена
Н. Биндер
️️️️
Э. Айву
85'
84'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Т. Гемичибаши
Замена
Б. Унгер
️️️️
М. Морман
83'
Красная карточка
Н. Хедл
80'
79'
Замена
Т. Мацеевски
️️️️
А. Тимосси-Андерссон
ГОЛ! 1:1!
Ф. Дрейф
Пас отдал
Б. Циммерманн
78'
Желтая карточка
Р. Любичич
75'
70'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Яриц
Пас отдал
М. Морейра
68'
Замена
Т. Гемичибаши
️️️️
К. Цветко
Желтая карточка
М. Груль
60'
Замена
Б. Циммерманн
️️️️
Ю. Демир
59'
Замена
Т. Шик
️️️️
К. Кнасмюллнер
58'
Замена
М. Освальд
️️️️
Д. Петрович
46'
11'
Желтая карточка
М. Морейра
11'
Желтая карточка
К. Цветко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
5
Мартин Морман
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
21
Деян Петрович
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
22
Юсуф Демир
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
7
Флориан Яриц
ЦЗ
24
Кристофер Цветко
ЦП
18
Патрик Грайль
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
32
Маркус Пинк
ЦФ
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
63
Иван Сараванья
ЦФ
Рапид
21
Бернхард Унгер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
28
Мориц Освальд
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
21
Драголюб Савич
ЦФ
13
Николас Биндер
ЦФ
Аустрия К
1
Леннарт Мозер
ВР
33
Флориан Ридер
ЛВ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
10
Julian von Haacke
ЦП
20
Тим Мацеевски
ЦФ
77
Глойр Аманда
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
4-3-1-2
1
Хедл
30
Стойкович
6
Виммер
4
Айву
5
Морман
21
Петрович
10
Любичич
28
Кнасмюллнер
18
Груль
9
Дрейф
22
Демир
4-1-2-3
13
Менцель
33
Шумахер
8
Гезос
7
Яриц
6
Морейра
24
Цветко
21
Тимосси-Андерссон
18
Грайль
63
Сараванья
5
Блауэнштайнер
32
Пинк
5
Морман
21
Унгер
21
Унгер
5
Морман
21
Петрович
28
Освальд
28
Освальд
21
Петрович
28
Кнасмюллнер
13
Шик
13
Шик
28
Кнасмюллнер
22
Демир
9
Циммерманн
9
Циммерманн
22
Демир
4
Айву
13
Биндер
13
Биндер
4
Айву
24
Цветко
81
Гемичибаши
81
Гемичибаши
24
Цветко
21
Тимосси-Андерссон
20
Мацеевски
20
Мацеевски
21
Тимосси-Андерссон
Остались в запасе
Рапид
Аустрия К
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
21
Драголюб Савич
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
33
Флориан Ридер
ЛВ
1
Леннарт Мозер
ВР
10
Julian von Haacke
ЦП
77
Глойр Аманда
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Остались в запасе
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
21
Драголюб Савич
ЦФ
Остались в запасе
33
Флориан Ридер
ЛВ
1
Леннарт Мозер
ВР
10
Julian von Haacke
ЦП
77
Глойр Аманда
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Рапид - Аустрия К
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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