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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Атлетико
Эспаньол - Атлетико: обзор матча 11 апреля 2010
Эспаньол
11.04.2010, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 31 тур
3 : 0
Завершен
Атлетико
47'
В. Руис
67'
П. Освальдо
90'
И. Алонсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Атлетико
Желтая карточка
Э. Сальвио
ГОЛ! 3:0!
И. Алонсо
Желтая карточка
П. Освальдо
Замена
И. Алонсо
️️️️
П. Освальдо
Красная карточка
Т. Уйфалуши
Желтая карточка
Тиагу
Замена
Э. Сальвио
️️️️
П. Ассунсао
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Х. Антонио Рейес
Желтая карточка
Хуанито
Замена
Х. Форлин
️️️️
М. Уртадо
ГОЛ! 2:0!
П. Освальдо
Замена
С. Агуэро
️️️️
Х. Валера
ГОЛ! 1:0!
В. Руис
Замена
Х. Верду
️️️️
Ф. Маркес
Желтая карточка
Х. Чика
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
0
Фернандо Маркес
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
5
Хуанито
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
12
Пауло Ассунсао
ЦП
5
Тиагу
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
25
Хоан Верду
АП
10
Коро
АП
24
Иван Алонсо
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
4-2-1-3
13
Камени
12
Вила
4
Руис
2
Пареха
2
Чика
16
Уртадо
15
Баэна
10
Луис Гарсия
0
Маркес
10
Освальдо
7
Кальехон
3-2-4-1
43
Де Хеа
30
Уйфалуши
18
Домингес
5
Хуанито
20
Валера
3
Лопес
5
Тиагу
19
Рейес
14
Хурадо
12
Ассунсао
10
Форлан
16
Уртадо
18
Форлин
18
Форлин
16
Уртадо
0
Маркес
25
Верду
25
Верду
0
Маркес
10
Освальдо
24
Алонсо
24
Алонсо
10
Освальдо
12
Ассунсао
11
Сальвио
11
Сальвио
12
Ассунсао
19
Рейес
14
Гарсия
14
Гарсия
19
Рейес
20
Валера
10
Агуэро
10
Агуэро
20
Валера
Остались в запасе
Эспаньол
Атлетико
1
Кристиан Альварес
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Коро
АП
Главный тренер
Эдер Сарабия
1
Серхио Асенхо
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Коро
АП
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Эспаньол - Атлетико
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Олимпико де Монжуик
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