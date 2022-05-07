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Расписание матчей
Франция. Кубок
Ницца - Нант
Ницца - Нант: обзор матча 07 мая 2022
Ницца
07.05.2022, суббота, 22:00
Франция. Кубок, Финал
0 : 1
Завершен
Нант
47'
Л. Бляс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ницца - Нант
90'
+3
Желтая карточка
Р. Коло Муани
Желтая карточка
М. Лемина
90'
+3
Замена
Э. Гессан
️️️️
М. Бар
86'
83'
Замена
Фабио
️️️️
М. Коко
Желтая карточка
Данте
79'
72'
Замена
В. Сиприен
️️️️
П. Чиривелья
72'
Замена
О. Букари
️️️️
М. Саймон
Замена
Б. Браими
️️️️
К. Дольберг
63'
Замена
М. Лемина
️️️️
П. Росарио
63'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
Х. Будауи
57'
Желтая карточка
Х. Будауи
55'
47'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Л. Бляс
Желтая карточка
Ж. Тодибо
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Пабло Росарио
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
9
Амин Гуири
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
26
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
7
Билал Браими
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
8
Деннис Аппиа
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
10
Роли Перейра де Са
АП
14
Осман Букари
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
4-2-1-3
1
Булка
26
Бар
20
Тодибо
4
Данте
3
Лотомба
13
Росарио
19
Тюрам
6
Будауи
9
Делор
9
Дольберг
9
Гуири
4-1-1-3-1
40
Лафон
5
Жиротто
5
Паллуа
21
Кастеллетто
26
Мерлен
4
Чиривелья
8
Мутуссами
97
Коко
10
Бляс
27
Саймон
9
Муани
13
Росарио
99
Лемина
99
Лемина
13
Росарио
6
Будауи
19
Клюйверт
19
Клюйверт
6
Будауи
9
Дольберг
7
Браими
7
Браими
9
Дольберг
26
Бар
29
Гессан
29
Гессан
26
Бар
97
Коко
2
Фабио
2
Фабио
97
Коко
4
Чиривелья
25
Сиприен
25
Сиприен
4
Чиривелья
27
Саймон
14
Букари
14
Букари
27
Саймон
Остались в запасе
Ницца
Нант
44
Вальтер Бенитес
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
14
Калвин Стенгс
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
40
Реми Дескамп
ВР
8
Деннис Аппиа
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
10
Роли Перейра де Са
АП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
14
Калвин Стенгс
ПВ
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
8
Деннис Аппиа
ПЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
10
Роли Перейра де Са
АП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Ницца - Нант
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Стадион:
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