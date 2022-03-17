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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Байер - Аталанта
Байер - Аталанта: обзор матча 17 марта 2022
Байер
17.03.2022, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 1
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Аталанта
90+1'
Ж. Бога
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Байер - Аталанта
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
Ж. Бога
Желтая карточка
Р. Андрих
90'
Желтая карточка
М. Диаби
90'
Замена
Л. Аларио
️️️️
Ч. Арангис
82'
79'
Замена
М. Пессина
️️️️
Л. Муриэль
79'
Замена
Д. Пеццелла
️️️️
Д. Дзаппакоста
65'
Замена
Ж. Бога
️️️️
Р. Малиновский
Замена
С. Азмун
️️️️
К. Демирбай
61'
Замена
Р. Андрих
️️️️
Э. Паласиос
61'
Замена
К. Беллараби
️️️️
Т. Фосу-Менса
61'
Желтая карточка
Т. Фосу-Менса
56'
10'
Замена
Б. Джимсити
️️️️
Р. Толой
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
19
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
7
Валентин Михаила
ЛВ
8
Марио Пашалич
АП
32
Маттео Пессина
АП
3-2-3-1-1
1
Градецки
4
Та
12
Тапсоба
5
Хинкапе
5
Баккер
27
Фосу-Менса
25
Паласиос
20
Арангис
26
Демирбай
19
Диаби
21
Адли
3-4-1-1-1
1
Муссо
19
Паломино
2
Толой
28
Демирал
33
Хатебур
15
де Рон
8
Коопмейнерс
77
Дзаппакоста
19
Фройлер
17
Малиновский
10
Муриэль
25
Паласиос
8
Андрих
8
Андрих
25
Паласиос
27
Фосу-Менса
38
Беллараби
38
Беллараби
27
Фосу-Менса
26
Демирбай
20
Азмун
20
Азмун
26
Демирбай
20
Арангис
27
Аларио
27
Аларио
20
Арангис
77
Дзаппакоста
3
Пеццелла
3
Пеццелла
77
Дзаппакоста
2
Толой
6
Джимсити
6
Джимсити
2
Толой
10
Муриэль
32
Пессина
32
Пессина
10
Муриэль
17
Малиновский
13
Бога
13
Бога
17
Малиновский
Остались в запасе
Байер
Аталанта
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
Главный тренер
Херардо Сеоане
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
8
Марио Пашалич
АП
7
Валентин Михаила
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
8
Марио Пашалич
АП
7
Валентин Михаила
ЛВ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Байер - Аталанта
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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