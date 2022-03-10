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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аталанта - Байер
Аталанта - Байер: обзор матча 10 марта 2022
Аталанта
10.03.2022, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
3 : 2
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Байер
23'
Р. Малиновский
25'
Л. Муриэль
49'
Л. Муриэль
11'
Ч. Арангис
63'
М. Диаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Байер
85'
Замена
С. Азмун
️️️️
Ф. Вирц
80'
Замена
Паулиньо
️️️️
А. Адли
80'
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
Ж. Фримпонг
78'
Желтая карточка
Ф. Вирц
Замена
А. Миранчук
️️️️
Л. Муриэль
77'
Замена
Й. Меле
️️️️
Д. Дзаппакоста
77'
73'
Желтая карточка
М. Баккер
Замена
Х. Луис Паломино
️️️️
Б. Джимсити
69'
Замена
Ж. Бога
️️️️
Р. Малиновский
69'
Желтая карточка
Р. Толой
64'
63'
ГОЛ! 3:2!
М. Диаби
61'
Замена
О. Коссуну
️️️️
Л. Аларио
ГОЛ! 3:1!
Л. Муриэль
Пас отдал
Р. Малиновский
49'
ГОЛ! 2:1!
Л. Муриэль
Пас отдал
Р. Малиновский
25'
ГОЛ! 1:1!
Р. Малиновский
Пас отдал
Л. Муриэль
23'
11'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Арангис
Пас отдал
Ф. Вирц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
19
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
20
Чарлес Арангис
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
27
Лукас Аларио
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
7
Валентин Михаила
ЛВ
32
Маттео Пессина
АП
8
Марио Пашалич
АП
59
Алексей Миранчук
АП
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Муссо
2
Толой
28
Демирал
6
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
8
Коопмейнерс
33
Хатебур
19
Фройлер
17
Малиновский
10
Муриэль
4-2-2-2
1
Градецки
30
Фримпонг
4
Та
12
Тапсоба
5
Баккер
20
Арангис
25
Паласиос
7
Вирц
19
Диаби
21
Адли
27
Аларио
6
Джимсити
19
Паломино
19
Паломино
6
Джимсити
77
Дзаппакоста
21
Меле
21
Меле
77
Дзаппакоста
10
Муриэль
59
Миранчук
59
Миранчук
10
Муриэль
17
Малиновский
13
Бога
13
Бога
17
Малиновский
27
Аларио
31
Коссуну
31
Коссуну
27
Аларио
30
Фримпонг
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
30
Фримпонг
21
Адли
10
Паулиньо
10
Паулиньо
21
Адли
7
Вирц
20
Азмун
20
Азмун
7
Вирц
Остались в запасе
Аталанта
Байер
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
32
Маттео Пессина
АП
8
Марио Пашалич
АП
7
Валентин Михаила
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
32
Маттео Пессина
АП
8
Марио Пашалич
АП
7
Валентин Михаила
ЛВ
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Херардо Сеоане
Статистика матча Аталанта - Байер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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