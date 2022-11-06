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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Шахтер Караганда - Астана
Шахтер Караганда - Астана: обзор матча 06 ноября 2022
Шахтер Караганда
06.11.2022, воскресенье, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
2 : 3
Завершен
Астана
43'
Т. Чогадзе
82'
E. Kobzar
27'
П. Эужениу (П)
38'
М. Томасов
62'
М. Томасов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер Караганда - Астана
Замена
М. Галкин
️️️️
Т. Чогадзе
83'
ГОЛ! 2:3!
E. Kobzar
82'
72'
Замена
С. Басманов
️️️️
А. Аимбетов
62'
ГОЛ! 1:3!
М. Томасов
47'
Желтая карточка
И. Куат
ГОЛ! 1:2!
Т. Чогадзе
43'
38'
ГОЛ! 0:2!
М. Томасов
27'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Эужениу
Желтая карточка
А. Позняк
24'
17'
Пенальти не реализован!
М. Томасов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Караганда
1
Игорь Трофимец
ВР
25
Мирам Сапанов
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
26
Джордже Чосич
ЦЗ
21
Фархат Мусабеков
ЦП
25
Стефан Букорац
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
9
Темур Чогадзе
ЦФ
99
Evgeny Kobzar
ЦФ
0
F. Gligorov
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
Астана
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ОП
10
Марин Томасов
ЦП
99
Педру Эужениу
ЦП
7
Макс Эбонг
АП
95
Абат Аимбетов
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Шахтер Караганда
1
Егор Цуприков
ВР
7
Роман Муртазаев
ЦП
11
Иван Свиридов
ПВ
50
Таир Нурсеитов
ЦФ
22
Максим Галкин
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
Астана
1
Марко Милошевич
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
13
Станислав Басманов
ЛВ
6
Аслан Дарабаев
ЦП
95
Keelan Lebon
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
17
Жереми Манзорро
АП
22
Данил Подымский
ЦФ
15
Бриан
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
3-2-1-4
1
Трофимец
25
Сапанов
72
Позняк
26
Чосич
21
Мусабеков
25
Букорац
18
Назымханов
11
Жангылышбай
0
99
9
Чогадзе
4-1-2-1-1
16
Заруцкий
13
Бескоровайный
15
Бейсебеков
23
Поляков
27
Досмагамбетов
5
Куат
10
Томасов
99
Эужениу
7
Эбонг
95
Аимбетов
9
Чогадзе
22
Галкин
22
Галкин
9
Чогадзе
95
Аимбетов
13
Басманов
13
Басманов
95
Аимбетов
Остались в запасе
Шахтер Караганда
Астана
1
Егор Цуприков
ВР
7
Роман Муртазаев
ЦП
11
Иван Свиридов
ПВ
50
Таир Нурсеитов
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
19
Михаил Габышев
ПЗ
1
Марко Милошевич
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
6
Аслан Дарабаев
ЦП
95
Keelan Lebon
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
17
Жереми Манзорро
АП
22
Данил Подымский
ЦФ
15
Бриан
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Срджан Благоевич
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
7
Роман Муртазаев
ЦП
11
Иван Свиридов
ПВ
50
Таир Нурсеитов
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
Остались в запасе
19
Михаил Габышев
ПЗ
1
Марко Милошевич
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
6
Аслан Дарабаев
ЦП
95
Keelan Lebon
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
17
Жереми Манзорро
АП
22
Данил Подымский
ЦФ
15
Бриан
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
Главный тренер
Срджан Благоевич
Статистика матча Шахтер Караганда - Астана
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Стадион:
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