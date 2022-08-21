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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Тобол - Тараз
Тобол - Тараз: обзор матча 21 августа 2022
Тобол
21.08.2022, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
2 : 2
Завершен
Тараз
15'
А. Тагыберген
23'
Ч. Осучукву
19'
Д. Караман
35'
Ж. Кожамберды
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тобол - Тараз
Желтая карточка
В. Васильев
88'
84'
Замена
Е. Калдыбеков
️️️️
M. Dehtiarov
Замена
А. Жаксылыков
️️️️
С. Жарынбетов
84'
80'
Замена
М. Амирханов
️️️️
Д. Караман
75'
Желтая карточка
М. Гамаков
Замена
В. Васильев
️️️️
А. Тагыберген
69'
Замена
И. Сергеев
️️️️
С. Дебле
58'
35'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Кожамберды
23'
Желтая карточка
Ж. Кожамберды
ГОЛ! 2:1!
Ч. Осучукву
23'
19'
ГОЛ! 1:1!
Д. Караман
ГОЛ! 1:0!
А. Тагыберген
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тобол
35
Александр Мокин
ВР
55
Алекса Аманович
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
29
Самат Жарынбетов
ОП
93
Чиди Осучукву
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
8
Серж Дебле
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Александр Москаленко
Тараз
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
22
Алекс Жуниор
ЛЗ
2
Елдос Ахметов
ЦЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
44
Лука Гадрани
ЦП
88
Милен Гамаков
ЦП
10
Жакып Кожамберды
ЦП
0
M. Dehtiarov
ЦФ
18
Динмухамед Караман
ЦФ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
Тобол
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
47
Вячеслав Кульпеисов
ОП
5
Милиян Вукадинович
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
37
Игорь Сергеев
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Тараз
20
Максат Амирханов
ЦЗ
78
Денис Кавлинов
ЦФ
6
Берик Айтбаев
ЦФ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦФ
0
E. Kuantayev
ЦФ
17
Куаныш Калмуратов
ЦФ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
3-2-4-1
35
Мокин
55
Аманович
5
Томашевич
22
Марочкин
29
Йованчич
29
Жарынбетов
93
Осучукву
8
Дебле
7
Мужиков
8
Тагыберген
18
Тошич
4-3-3
74
Сейсен
5
Кенесбек
2
Ахметов
3
Даиров
22
Жуниор
44
Гадрани
88
Гамаков
10
Кожамберды
16
18
Караман
0
8
Тагыберген
47
Васильев
47
Васильев
8
Тагыберген
8
Дебле
37
Сергеев
37
Сергеев
8
Дебле
29
Жарынбетов
40
Жаксылыков
40
Жаксылыков
29
Жарынбетов
18
Караман
20
Амирханов
20
Амирханов
18
Караман
0
6
Калдыбеков
6
Калдыбеков
0
Остались в запасе
Тобол
Тараз
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
47
Вячеслав Кульпеисов
ОП
5
Милиян Вукадинович
ЦП
Главный тренер
Александр Москаленко
78
Денис Кавлинов
ЦФ
6
Берик Айтбаев
ЦФ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦФ
0
E. Kuantayev
ЦФ
17
Куаныш Калмуратов
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
90
Данияр Семченков
ЦЗ
47
Вячеслав Кульпеисов
ОП
5
Милиян Вукадинович
ЦП
Остались в запасе
78
Денис Кавлинов
ЦФ
6
Берик Айтбаев
ЦФ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦФ
0
E. Kuantayev
ЦФ
17
Куаныш Калмуратов
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Главный тренер
Александр Москаленко
Статистика матча Тобол - Тараз
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Тараз
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Батыр
2 : 3
22.10.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Тараз
5 : 0
16.10.2026
Каспий-М
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Тараз
1 : 1
09.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Тараз
3 : 3
11.09.2026
Хан-Тенгри
Информация о матче
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