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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайрат - Тараз
Кайрат - Тараз: обзор матча 17 марта 2022
Кайрат
17.03.2022, четверг, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Тараз
59'
Х. Канте
68'
Д. Караман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайрат - Тараз
90'
Замена
Ж. Жаксылыков
️️️️
Н. Даиров
Замена
Д. Усенов
️️️️
Г. Алыкулов
89'
Замена
В. Швырев
️️️️
Х. Канте
86'
77'
Замена
Е. Калдыбеков
️️️️
M. Shakhmetov
77'
Замена
Ж. Элиас
️️️️
А. Жумабек
68'
ГОЛ! 1:1!
Д. Караман
ГОЛ! 1:0!
Х. Канте
59'
46'
Замена
Д. Караман
️️️️
Ж. Кожамберды
Замена
А. Шушеначев
️️️️
Ж. Жалолиддинов
46'
Желтая карточка
Е. Сейдахмет
34'
26'
Желтая карточка
А. Жуниор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайрат
44
Данил Устименко
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
20
Арсен Буранчиев
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
77
Жасурбек Жалолиддинов
АП
16
Рикарду Алвеш
АП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
11
Жоао Пауло
ЦФ
24
Хосе Канте
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Тараз
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
44
Лука Гадрани
ЦП
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
88
Милен Гамаков
ЦФ
2
Елдос Ахметов
ЦФ
7
Бауыржан Байтана
ЦФ
22
Алекс Жуниор
ЦФ
10
Жакып Кожамберды
ЦФ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
3
Нурлан Даиров
ЦФ
20
Максат Амирханов
ЦФ
Кайрат
2
Егор Ткаченко
ЦЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
47
Данияр Усенов
ЦП
11
Артур Шушеначев
ЦФ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
Тараз
78
Денис Кавлинов
ЦФ
5
Адилет Кенесбек
ЦФ
0
E. Kuantayev
ЦФ
6
Берик Айтбаев
ЦФ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦФ
8
Алмас Сапаргалиев
ЦФ
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦФ
11
Еркебулан Тойбеков
ЦФ
18
Динмухамед Караман
ЦФ
30
Жорже Элиас
ЦФ
1-2-3-3
44
Устименко
5
Васин
20
Буранчиев
6
Горальски
11
Алыкулов
16
Алвеш
77
Жалолиддинов
24
Канте
11
Пауло
22
Сейдахмет
1-5
74
Сейсен
44
Гадрани
22
Жуниор
20
Амирханов
3
Даиров
16
10
Кожамберды
11
Алыкулов
47
Усенов
47
Усенов
11
Алыкулов
77
Жалолиддинов
11
Шушеначев
11
Шушеначев
77
Жалолиддинов
24
Канте
18
Швырев
18
Швырев
24
Канте
3
Даиров
2
Жаксылыков
2
Жаксылыков
3
Даиров
16
6
Калдыбеков
6
Калдыбеков
16
10
Кожамберды
18
Караман
18
Караман
10
Кожамберды
9
Жумабек
30
Элиас
30
Элиас
9
Жумабек
Остались в запасе
Кайрат
Тараз
2
Егор Ткаченко
ЦЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
78
Денис Кавлинов
ЦФ
5
Адилет Кенесбек
ЦФ
0
E. Kuantayev
ЦФ
6
Берик Айтбаев
ЦФ
8
Алмас Сапаргалиев
ЦФ
11
Еркебулан Тойбеков
ЦФ
Остались в запасе
2
Егор Ткаченко
ЦЗ
23
Андрей Ульшин
ЦП
Остались в запасе
78
Денис Кавлинов
ЦФ
5
Адилет Кенесбек
ЦФ
0
E. Kuantayev
ЦФ
6
Берик Айтбаев
ЦФ
8
Алмас Сапаргалиев
ЦФ
11
Еркебулан Тойбеков
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Кайрат - Тараз
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кайрат
Лига конференций, 4 тур
Кайрат
- : -
26.11.2026
Мьеллбю
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Кайрат
1 : 1
31.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
2 : 2
25.10.2026
Кайрат
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Кайрат
5 : 0
18.10.2026
Иртыш
Тараз
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Батыр
2 : 3
22.10.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Тараз
5 : 0
16.10.2026
Каспий-М
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Тараз
1 : 1
09.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Тараз
3 : 3
11.09.2026
Хан-Тенгри
Информация о матче
Стадион:
Центральный
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