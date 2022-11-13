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Волеренга - Мольде

13.11.2022, Воскресенье, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 30 тур Волеренга - Мольде
Норвегия. Элитсериен 2022
1 тур
2 апреля, суббота 19:00 Мольде 1:0 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2021
19 тур
19 сентября, воскресенье 19:00 Волеренга 1:1 Мольде
5 тур
27 мая, четверг 21:00 Мольде 2:3 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2020
18 тур
19 сентября, суббота 19:00 Волеренга 2:1 Мольде
11 тур
29 июля, среда 21:30 Мольде 4:1 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2019
29 тур
24 ноября, воскресенье 20:00 Волеренга 2:4 Мольде
15 тур
10 апреля, среда 19:30 Мольде 4:1 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2018
16 тур
8 июля, воскресенье 21:00 Мольде 5:1 Волеренга
6 тур
22 апреля, воскресенье 21:00 Волеренга 0:0 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2017
27 тур
29 октября, воскресенье 22:00 Волеренга 1:2 Мольде
4 тур
17 апреля, понедельник 19:00 Мольде 4:0 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2016
18 тур
1 августа, понедельник 20:00 Волеренга 3:0 Мольде
6 тур
21 апреля, четверг 20:00 Мольде 4:0 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2015
21 тур
23 августа, воскресенье 16:30 Волеренга 0:1 Мольде
13 тур
20 июня, суббота 19:00 Мольде 0:0 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2014
24 тур
20 сентября, суббота 20:00 Волеренга 0:2 Мольде
1 тур
28 марта, пятница 22:00 Мольде 2:0 Волеренга
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мольде 30 25 3 2 71:25 +46 78
2. Буде-Глимт 30 18 6 6 86:41 +45 60
3. Русенборг 30 16 8 6 69:44 +25 56
4. Лиллестрем 30 16 5 9 49:34 +15 53
5. Одд 30 13 6 11 43:45 -2 45
6. Волеренга 30 13 5 12 52:49 +3 44
7. Тромсе 30 10 13 7 46:49 -3 43
8. Сарпсборг 08 30 12 5 13 57:54 +3 41
9. Олесунн 30 10 9 11 32:45 -13 39
10. Хаугесунд 30 10 8 12 42:46 -4 38
11. Викинг 30 9 8 13 48:54 -6 35
12. Стремсгодсет 30 9 6 15 44:55 -11 33
13. ХамКам 30 6 13 11 33:43 -10 31
14. Сандефьорд 30 6 6 18 42:68 -26 24
15. Кристиансунн 30 5 8 17 37:60 -23 23
16. Йерв 30 5 5 20 30:69 -39 20
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