Волеренга - Мольде

|1 тур
|2 апреля, суббота
|19:00
|Мольде
|1:0
|Волеренга
|19 тур
|19 сентября, воскресенье
|19:00
|Волеренга
|1:1
|Мольде
|5 тур
|27 мая, четверг
|21:00
|Мольде
|2:3
|Волеренга
|18 тур
|19 сентября, суббота
|19:00
|Волеренга
|2:1
|Мольде
|11 тур
|29 июля, среда
|21:30
|Мольде
|4:1
|Волеренга
|29 тур
|24 ноября, воскресенье
|20:00
|Волеренга
|2:4
|Мольде
|15 тур
|10 апреля, среда
|19:30
|Мольде
|4:1
|Волеренга
|16 тур
|8 июля, воскресенье
|21:00
|Мольде
|5:1
|Волеренга
|6 тур
|22 апреля, воскресенье
|21:00
|Волеренга
|0:0
|Мольде
|27 тур
|29 октября, воскресенье
|22:00
|Волеренга
|1:2
|Мольде
|4 тур
|17 апреля, понедельник
|19:00
|Мольде
|4:0
|Волеренга
|18 тур
|1 августа, понедельник
|20:00
|Волеренга
|3:0
|Мольде
|6 тур
|21 апреля, четверг
|20:00
|Мольде
|4:0
|Волеренга
|21 тур
|23 августа, воскресенье
|16:30
|Волеренга
|0:1
|Мольде
|13 тур
|20 июня, суббота
|19:00
|Мольде
|0:0
|Волеренга
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мольде
|30
|25
|3
|2
|71:25
|+46
|78
|2.
|Буде-Глимт
|30
|18
|6
|6
|86:41
|+45
|60
|3.
|Русенборг
|30
|16
|8
|6
|69:44
|+25
|56
|4.
|Лиллестрем
|30
|16
|5
|9
|49:34
|+15
|53
|5.
|Одд
|30
|13
|6
|11
|43:45
|-2
|45
|6.
|Волеренга
|30
|13
|5
|12
|52:49
|+3
|44
|7.
|Тромсе
|30
|10
|13
|7
|46:49
|-3
|43
|8.
|Сарпсборг 08
|30
|12
|5
|13
|57:54
|+3
|41
|9.
|Олесунн
|30
|10
|9
|11
|32:45
|-13
|39
|10.
|Хаугесунд
|30
|10
|8
|12
|42:46
|-4
|38
|11.
|Викинг
|30
|9
|8
|13
|48:54
|-6
|35
|12.
|Стремсгодсет
|30
|9
|6
|15
|44:55
|-11
|33
|13.
|ХамКам
|30
|6
|13
|11
|33:43
|-10
|31
|14.
|Сандефьорд
|30
|6
|6
|18
|42:68
|-26
|24
|15.
|Кристиансунн
|30
|5
|8
|17
|37:60
|-23
|23
|16.
|Йерв
|30
|5
|5
|20
|30:69
|-39
|20