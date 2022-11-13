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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Одд
Викинг - Одд: обзор матча 13 ноября 2022
Викинг
13.11.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
1 : 1
Завершен
Одд
44'
Я. де Ланлай
60'
В. Хофф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Викинг - Одд
90'
+1
Желтая карточка
О. Бьортуфт
89'
Замена
С. Аас
️️️️
М. Ингебригтсен
Замена
М. Траоре
️️️️
С. Свендсен
81'
79'
Замена
A. Stensrud
️️️️
Д. Гьенгор
79'
Замена
М. Евтович
️️️️
Д. Соренсен
Желтая карточка
З. Трипич
70'
Замена
З. Трипич
️️️️
Х. Танген
64'
Замена
Р. Даниэль Викстоль
️️️️
Н. Сандберг
63'
60'
ГОЛ! 1:1!
В. Хофф
Вторая желтая
Д. Стенснесс
57'
Желтая карточка
Д. Стенснесс
50'
ГОЛ! 1:0!
Я. де Ланлай
44'
Замена
С. Свендсен
️️️️
Д. Карлсбакк
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
6
Джанни Стенснесс
ЦЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
44
Джибриль Диоп
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
27
Харальд Танген
АП
23
Никлас Сандберг
ПВ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
2
Херман Хауген
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Одд
2
Эспен Рууд
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ПЗ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
26
Джилли Соренсен
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
6
Конрад Валлем
ПВ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
21
Стеффен Хаген
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Викинг
12
Magnus Rugland Ree
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
10
Златко Трипич
ЦП
15
Натан Скитта
АП
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
9
Abel Stensrud
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
2-1-1-3-3
1
Остбю
6
Стенснесс
4
Брекало
16
Лекберг
44
Диоп
11
Кабран
27
Танген
23
Сандберг
2
Хауген
11
де Ланлай
11
Карлсбакк
3-1-2-2-3
26
Гьенгор
4
Бьортуфт
2
Рууд
1
Йоргенсен
26
Соренсен
15
Хофф
6
Валлем
19
Ингебригтсен
21
Хаген
28
Овусу
1
Вальстедт
23
Сандберг
23
Викстоль
23
Викстоль
23
Сандберг
27
Танген
10
Трипич
10
Трипич
27
Танген
11
Карлсбакк
7
Свендсен
7
Свендсен
11
Карлсбакк
Свендсен
24
Траоре
24
Траоре
Свендсен
26
Гьенгор
9
9
26
Гьенгор
19
Ингебригтсен
18
Аас
18
Аас
19
Ингебригтсен
26
Соренсен
26
Евтович
26
Евтович
26
Соренсен
Остались в запасе
Викинг
Одд
12
Magnus Rugland Ree
ВР
15
Натан Скитта
АП
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
12
Magnus Rugland Ree
ВР
15
Натан Скитта
АП
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
13
Kevin Egell-Johnsen
ЦФ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Викинг - Одд
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
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