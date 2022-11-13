Сандефьорд - Хаугесунд

|1 тур
|3 апреля, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|1:3
|Сандефьорд
|1 тур
|3 апреля, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|1:3
|Сандефьорд
|28 тур
|28 ноября, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|1:2
|Сандефьорд
|1 тур
|21 июля, среда
|20:00
|Сандефьорд
|1:1
|Хаугесунд
|25 тур
|22 ноября, воскресенье
|20:00
|Хаугесунд
|3:2
|Сандефьорд
|4 тур
|28 июня, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|0:1
|Хаугесунд
|16 тур
|8 июля, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|4:2
|Сандефьорд
|13 тур
|10 июня, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|0:2
|Хаугесунд
|25 тур
|15 октября, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|2:0
|Сандефьорд
|8 тур
|13 мая, суббота
|19:00
|Сандефьорд
|2:0
|Хаугесунд
|25 тур
|27 сентября, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|0:1
|Хаугесунд
|6 тур
|3 мая, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|2:1
|Сандефьорд
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мольде
|30
|25
|3
|2
|71:25
|+46
|78
|2.
|Буде-Глимт
|30
|18
|6
|6
|86:41
|+45
|60
|3.
|Русенборг
|30
|16
|8
|6
|69:44
|+25
|56
|4.
|Лиллестрем
|30
|16
|5
|9
|49:34
|+15
|53
|5.
|Одд
|30
|13
|6
|11
|43:45
|-2
|45
|6.
|Волеренга
|30
|13
|5
|12
|52:49
|+3
|44
|7.
|Тромсе
|30
|10
|13
|7
|46:49
|-3
|43
|8.
|Сарпсборг 08
|30
|12
|5
|13
|57:54
|+3
|41
|9.
|Олесунн
|30
|10
|9
|11
|32:45
|-13
|39
|10.
|Хаугесунд
|30
|10
|8
|12
|42:46
|-4
|38
|11.
|Викинг
|30
|9
|8
|13
|48:54
|-6
|35
|12.
|Стремсгодсет
|30
|9
|6
|15
|44:55
|-11
|33
|13.
|ХамКам
|30
|6
|13
|11
|33:43
|-10
|31
|14.
|Сандефьорд
|30
|6
|6
|18
|42:68
|-26
|24
|15.
|Кристиансунн
|30
|5
|8
|17
|37:60
|-23
|23
|16.
|Йерв
|30
|5
|5
|20
|30:69
|-39
|20