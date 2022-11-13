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Русенборг - Сарпсборг 08

13.11.2022, Воскресенье, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 30 тур Русенборг - Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2022
3 тур
18 апреля, понедельник 19:00 Сарпсборг 08 1:1 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2021
19 тур
19 сентября, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 1:3 Русенборг
8 тур
20 июня, воскресенье 19:00 Русенборг 0:1 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2020
22 тур
25 октября, воскресенье 20:00 Сарпсборг 08 1:2 Русенборг
13 тур
9 августа, воскресенье 21:30 Русенборг 5:1 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2019
16 тур
3 августа, суббота 19:00 Сарпсборг 08 1:1 Русенборг
6 тур
5 мая, воскресенье 21:00 Русенборг 1:0 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2018
23 тур
23 сентября, воскресенье 21:00 Русенборг 3:1 Сарпсборг 08
1 тур
11 марта, воскресенье 22:00 Сарпсборг 08 1:0 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2017
24 тур
1 октября, воскресенье 21:00 Русенборг 1:1 Сарпсборг 08
6 тур
1 мая, понедельник 20:00 Сарпсборг 08 1:2 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2016
27 тур
15 октября, суббота 19:00 Сарпсборг 08 2:2 Русенборг
15 тур
9 июля, суббота 19:00 Русенборг 5:2 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2015
18 тур
2 августа, воскресенье 21:00 Русенборг 3:2 Сарпсборг 08
13 тур
21 июня, воскресенье 21:00 Сарпсборг 08 0:2 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2014
21 тур
24 августа, воскресенье 20:00 Русенборг 2:0 Сарпсборг 08
10 тур
19 мая, понедельник 21:00 Сарпсборг 08 1:1 Русенборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мольде 30 25 3 2 71:25 +46 78
2. Буде-Глимт 30 18 6 6 86:41 +45 60
3. Русенборг 30 16 8 6 69:44 +25 56
4. Лиллестрем 30 16 5 9 49:34 +15 53
5. Одд 30 13 6 11 43:45 -2 45
6. Волеренга 30 13 5 12 52:49 +3 44
7. Тромсе 30 10 13 7 46:49 -3 43
8. Сарпсборг 08 30 12 5 13 57:54 +3 41
9. Олесунн 30 10 9 11 32:45 -13 39
10. Хаугесунд 30 10 8 12 42:46 -4 38
11. Викинг 30 9 8 13 48:54 -6 35
12. Стремсгодсет 30 9 6 15 44:55 -11 33
13. ХамКам 30 6 13 11 33:43 -10 31
14. Сандефьорд 30 6 6 18 42:68 -26 24
15. Кристиансунн 30 5 8 17 37:60 -23 23
16. Йерв 30 5 5 20 30:69 -39 20
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