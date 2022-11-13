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Лиллестрем - ХамКам

13.11.2022, Воскресенье, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 30 тур Лиллестрем - ХамКам
Норвегия. Элитсериен 2022
1 тур
2 апреля, суббота 17:00 ХамКам 2:2 Лиллестрем
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мольде 30 25 3 2 71:25 +46 78
2. Буде-Глимт 30 18 6 6 86:41 +45 60
3. Русенборг 30 16 8 6 69:44 +25 56
4. Лиллестрем 30 16 5 9 49:34 +15 53
5. Одд 30 13 6 11 43:45 -2 45
6. Волеренга 30 13 5 12 52:49 +3 44
7. Тромсе 30 10 13 7 46:49 -3 43
8. Сарпсборг 08 30 12 5 13 57:54 +3 41
9. Олесунн 30 10 9 11 32:45 -13 39
10. Хаугесунд 30 10 8 12 42:46 -4 38
11. Викинг 30 9 8 13 48:54 -6 35
12. Стремсгодсет 30 9 6 15 44:55 -11 33
13. ХамКам 30 6 13 11 33:43 -10 31
14. Сандефьорд 30 6 6 18 42:68 -26 24
15. Кристиансунн 30 5 8 17 37:60 -23 23
16. Йерв 30 5 5 20 30:69 -39 20
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