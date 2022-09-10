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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Стремсгодсет
Лиллестрем - Стремсгодсет: обзор матча 10 сентября 2022
Лиллестрем
10.09.2022, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
2 : 1
Завершен
Стремсгодсет
14'
Г. Осен
43'
В. Драгснес
80'
Г. Вальсвик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лиллестрем - Стремсгодсет
Замена
А. Симсир
️️️️
И. Ибрахимай
88'
Желтая карточка
Х. Арон Фридйонссон
84'
83'
Замена
А. Торсен
️️️️
Т. Грегор
81'
Замена
Э. Боахен
️️️️
K. Tokstad
80'
ГОЛ! 2:1!
Г. Вальсвик
Пас отдал
Г. Штенгель
Замена
Х. Арон Фридйонссон
️️️️
Л. Ольсен
75'
Замена
M. Lundemo
️️️️
К. Реслер
64'
55'
Замена
Й. Брюнес
️️️️
Д. Ипалибо
46'
Замена
С. Ханссен
️️️️
Л. Вильсвик
ГОЛ! 2:0!
В. Драгснес
Пас отдал
М. Кнудсен
43'
ГОЛ! 1:0!
Г. Осен
Пас отдал
И. Ибрахимай
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
10
Герман Штенгель
ЦП
8
Йохан Хове
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
26
Dylan Murugesapillai
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
8
Marius Lundemo
ЦП
23
Henrik Skogvold
ЦФ
6
Каан Кайринен
ЦФ
17
Elias Sebastian Solberg
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
Стремсгодсет
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
18
Эрнест Боахен
ПЗ
21
Марко Фарджи
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
19
Альберт Торсен
ЦФ
3-1-3-4
20
Драгснес
25
Реслер
5
Огбу
18
Мэттью
4
Кнудсен
23
Осен
29
Ибрахимай
21
Кристиансен
10
Ольсен
2
Рангер
4
Гарнас
2-1-2-1-4
16
Михра
26
Вильсвик
71
Вальсвик
18
Ипалибо
10
Штенгель
8
Хове
18
Стеневик
9
Фрайдей
4
Грегор
23
11
25
Реслер
8
8
25
Реслер
29
Ибрахимай
58
Симсир
58
Симсир
29
Ибрахимай
10
Ольсен
11
Фридйонссон
11
Фридйонссон
10
Ольсен
11
18
Боахен
18
Боахен
11
18
Ипалибо
14
Брюнес
14
Брюнес
18
Ипалибо
26
Вильсвик
3
Ханссен
3
Ханссен
26
Вильсвик
4
Грегор
19
Торсен
19
Торсен
4
Грегор
Остались в запасе
Лиллестрем
Стремсгодсет
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
26
Dylan Murugesapillai
ЦЗ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
6
Каан Кайринен
ЦФ
17
Elias Sebastian Solberg
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
21
Марко Фарджи
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
26
Dylan Murugesapillai
ЦЗ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
6
Каан Кайринен
ЦФ
17
Elias Sebastian Solberg
ЦФ
Остались в запасе
30
Fabian Holst-Larsen
ЦЗ
21
Марко Фарджи
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Лиллестрем - Стремсгодсет
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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