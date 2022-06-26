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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Лиллестрем
Стремсгодсет - Лиллестрем: обзор матча 26 июня 2022
Стремсгодсет
26.06.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
3 : 0
Завершен
Лиллестрем
53'
Д. Ипалибо
76'
K. Tokstad
90+7'
Л. Салвесен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стремсгодсет - Лиллестрем
ГОЛ! 3:0!
Л. Салвесен
90'
+7
Желтая карточка
Г. Штенгель
90'
+3
87'
Замена
Т. Свендсен
️️️️
М. Кнудсен
82'
Красная карточка
Г. Осен
Желтая карточка
В. Михра
81'
Замена
Ф. Фрайдей
️️️️
K. Tokstad
81'
ГОЛ! 2:0!
K. Tokstad
76'
Замена
N. Gunnarsson
️️️️
Т. Грегор
74'
74'
Замена
Х. Арон Фридйонссон
️️️️
А. Адамс
74'
Замена
P. AndrÃ© Helland
️️️️
И. Ибрахимай
Замена
А. Торсен
️️️️
Д. Ипалибо
67'
65'
Желтая карточка
Ф. Хольст
64'
Замена
К. Кайринен
️️️️
Э. Гарнас
64'
Замена
Ф. Хольст
️️️️
Л. Рангер
ГОЛ! 1:0!
Д. Ипалибо
Пас отдал
Г. Штенгель
53'
29'
Желтая карточка
И. Огбу
22'
Желтая карточка
Э. Гарнас
13'
Желтая карточка
В. Драгснес
Желтая карточка
Л. Вильсвик
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
10
Герман Штенгель
ЦП
8
Йохан Хове
ЦП
4
Томас Грегор
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Лиллестрем
5
Иго Огбу
ЦЗ
23
Гьермунд Осен
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
4
Эспен Гарнас
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
18
Ифаньи Мэттью
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
20
Ветле Драгснес
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Стремсгодсет
18
Эрнест Боахен
ПЗ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
9
Фред Фрайдей
ЦФ
19
Альберт Торсен
ЦФ
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
23
Фредерик Хольст
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
22
Филип Слердаль
ЦФ
6
Каан Кайринен
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
3-1-2-4
16
Михра
26
Вильсвик
71
Вальсвик
19
Лейфссон
18
Ипалибо
10
Штенгель
8
Хове
4
Грегор
8
Гулликсен
15
Салвесен
11
1-3-5
5
Огбу
29
Ибрахимай
4
Кнудсен
23
Осен
2
21
Кристиансен
20
Драгснес
2
Рангер
18
Мэттью
4
Грегор
23
23
4
Грегор
11
9
Фрайдей
9
Фрайдей
11
18
Ипалибо
19
Торсен
19
Торсен
18
Ипалибо
2
Рангер
23
Хольст
23
Хольст
2
Рангер
4
Гарнас
6
Кайринен
6
Кайринен
4
Гарнас
29
Ибрахимай
10
10
29
Ибрахимай
45
Адамс
11
Фридйонссон
11
Фридйонссон
45
Адамс
4
Кнудсен
23
Свендсен
23
Свендсен
4
Кнудсен
Остались в запасе
Стремсгодсет
Лиллестрем
18
Эрнест Боахен
ПЗ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
22
Филип Слердаль
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
18
Эрнест Боахен
ПЗ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
22
Филип Слердаль
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Стремсгодсет - Лиллестрем
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
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Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
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Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
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