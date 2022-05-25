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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Волеренга
Лиллестрем - Волеренга: обзор матча 25 мая 2022
Лиллестрем
25.05.2022, среда, 21:00
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
2 : 0
Завершен
Волеренга
63'
Т. Петтерссон
80'
Э. Гарнас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лиллестрем - Волеренга
Замена
К. Кайринен
️️️️
И. Мэттью
90'
+1
84'
Желтая карточка
Л. Жута
Замена
Т. Свендсен
️️️️
И. Ибрахимай
83'
Замена
Х. Арон Фридйонссон
️️️️
А. Адамс
83'
ГОЛ! 2:0!
Э. Гарнас
Пас отдал
В. Драгснес
80'
Замена
Ф. Хольст
️️️️
М. Кнудсен
70'
68'
Желтая карточка
О. Хольм
67'
Замена
О. Хольм
️️️️
Х. Бьордал
66'
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
Ф. Йенсен
66'
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
С. Джатта
ГОЛ! 1:0!
Т. Петтерссон
Пас отдал
И. Ибрахимай
63'
46'
Замена
П. Странд
️️️️
Т. Исмахил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
24
Том Петтерссон
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
4
Магнус Кнудсен
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
45
Акор Адамс
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
18
Ифаньи Мэттью
ЦФ
20
Ветле Драгснес
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
35
Леонард Жута
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
16
Хенрик Бьордал
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
20
Сиди Джатта
ЦФ
4
Jonatan Nation
ЦФ
9
Фредрик Йенсен
ЦФ
88
Таофик Исмахил
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
23
Фредерик Хольст
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
6
Каан Кайринен
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
Волеренга
24
Петтер Странд
ЛЗ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
2-3-5
24
Петтерссон
5
Огбу
4
Кнудсен
23
Осен
29
Ибрахимай
4
Гарнас
20
Драгснес
18
Мэттью
2
21
Кристиансен
3-1-2-4
1
Хауг
6
Хеденстад
25
Бьярнасон
35
Жута
16
Бьордал
15
Доннум
11
Сахрауи
88
Исмахил
9
Йенсен
4
20
Джатта
4
Кнудсен
23
Хольст
23
Хольст
4
Кнудсен
29
Ибрахимай
23
Свендсен
23
Свендсен
29
Ибрахимай
18
Мэттью
6
Кайринен
6
Кайринен
18
Мэттью
45
Адамс
11
Фридйонссон
11
Фридйонссон
45
Адамс
88
Исмахил
24
Странд
24
Странд
88
Исмахил
9
Йенсен
10
Кристенсен
10
Кристенсен
9
Йенсен
16
Бьордал
15
Хольм
15
Хольм
16
Бьордал
20
Джатта
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
20
Джатта
Остались в запасе
Лиллестрем
Волеренга
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
23
Henrik Skogvold
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
19
Хенрик Удаль
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
23
Henrik Skogvold
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
Остались в запасе
19
Хенрик Удаль
ЦФ
26
Магнус Смелус Сьеэн
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
17
Якоб Энг
ЦФ
23
Магнус Риснаэс
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Лиллестрем - Волеренга
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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