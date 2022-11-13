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Атлетико Паранаэнсе - Ботафого

13.11.2022, Воскресенье, 22:00 мск Бразилия. Серия А, 38 тур Атлетико Паранаэнсе - Ботафого
Бразилия. Серия А 2022
19 тур
24 июля, воскресенье 03:00 Ботафого 2:0 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2020
28 тур
7 января, четверг 01:15 Ботафого 0:2 Атлетико Паранаэнсе
9 тур
9 сентября, среда 23:30 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого
Бразилия. Серия А 2019
33 тур
18 ноября, понедельник 00:00 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого
14 тур
11 августа, воскресенье 22:00 Ботафого 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2018
31 тур
28 октября, воскресенье 04:00 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ботафого
12 тур
14 июня, четверг 03:00 Ботафого 2:0 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2017
34 тур
11 ноября, суббота 22:00 Ботафого 0:1 Атлетико Паранаэнсе
15 тур
21 июля, пятница 03:00 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ботафого
Бразилия. Серия А 2016
22 тур
30 августа, вторник 02:00 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого
3 тур
26 мая, четверг 01:30 Ботафого 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2014
33 тур
9 ноября, воскресенье 02:00 Ботафого 0:2 Атлетико Паранаэнсе
14 тур
10 августа, воскресенье 23:00 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Ботафого
Бразилия. Серия А 2013
35 тур
17 ноября, воскресенье 01:30 Ботафого 4:0 Атлетико Паранаэнсе
16 тур
26 августа, понедельник 00:00 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Ботафого
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Палмейрас 38 23 12 3 66:27 +39 81
2. Интернасьонал 38 20 13 5 58:31 +27 73
3. Флуминенсе 38 21 7 10 63:41 +22 70
4. Коринтианс 38 18 11 9 44:36 +8 65
5. Фламенго 38 18 8 12 60:39 +21 62
6. Атлетико Пар 38 16 10 12 48:48 0 58
7. Атлетико Минейро 38 15 13 10 45:37 +8 58
8. Форталеза 38 15 10 13 46:39 +7 55
9. Сан-Паулу 38 13 15 10 55:42 +13 54
10. Америка Минейро 38 15 8 15 40:40 0 53
11. Ботафого 38 15 8 15 41:43 -2 53
12. Сантос 38 12 11 15 44:41 +3 47
13. Гойас 38 11 13 14 40:53 -13 46
14. Брагантино 38 11 11 16 49:59 -10 44
15. Коритиба 38 12 6 20 39:60 -21 42
16. Куяба 38 10 11 17 31:42 -11 41
17. Сеара 38 7 16 15 34:41 -7 37
18. Атлетико Г 38 8 12 18 39:57 -18 36
19. Аваи 38 9 8 21 34:60 -26 35
20. Жувентуде 38 3 13 22 29:69 -40 22
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