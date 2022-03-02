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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ливерпуль - Норвич Сити
Ливерпуль - Норвич Сити: обзор матча 02 марта 2022
Ливерпуль
02.03.2022, среда, 23:15
Англия. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Норвич Сити
27'
Т. Минамино
39'
Т. Минамино
76'
Л. Рупп
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Норвич Сити
85'
Желтая карточка
К. Доуэлл
Замена
С. Мане
️️️️
Д. Ориги
84'
Замена
Л. Диас
️️️️
Д. Жота
84'
77'
Замена
К. МакЛин
️️️️
Л. Рупп
76'
ГОЛ! 2:1!
Л. Рупп
Пас отдал
Д. Сарджент
61'
Замена
К. Доуэлл
️️️️
Т. Пукки
61'
Замена
Б. Гилмор
️️️️
М. Норманн
61'
Замена
Д. Роу
️️️️
М. Рашица
Замена
Т. Мортон
️️️️
Д. Хендерсон
61'
58'
Желтая карточка
Д. Сарджент
Желтая карточка
Д. Хендерсон
50'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
К. Джонс
46'
46'
Замена
Д. Сарджент
️️️️
П. Плахета
ГОЛ! 2:0!
Т. Минамино
39'
Желтая карточка
Д. Жота
34'
ГОЛ! 1:0!
Т. Минамино
Пас отдал
Д. Ориги
27'
17'
Желтая карточка
С. Бирам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
18
Такуми Минамино
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
17
Матиас Норманн
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Тайлер Мортон
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
99
Джон Роу
ЛВ
17
Христос Цолис
ЛВ
23
Кенни МакЛин
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
9
Джош Сарджент
ЦФ
3-4-2-1
1
Алиссон
33
Цимикас
2
Гомес
16
Конате
20
Милнер
14
Хендерсон
21
Джонс
21
Окслэд-Чемберлен
20
Жота
18
Минамино
27
Ориги
4-1-2-2-1
23
Крул
3
Бирам
23
Гибсон
4
Циммерманн
13
Яннулис
17
Норманн
10
Рупп
33
Лис-Мелу
7
Рашица
77
Плахета
20
Пукки
21
Джонс
10
Эллиот
10
Эллиот
21
Джонс
14
Хендерсон
23
Мортон
23
Мортон
14
Хендерсон
20
Жота
14
Диас
14
Диас
20
Жота
27
Ориги
10
Мане
10
Мане
27
Ориги
10
Рупп
23
МакЛин
23
МакЛин
10
Рупп
17
Норманн
6
Гилмор
6
Гилмор
17
Норманн
20
Пукки
26
Доуэлл
26
Доуэлл
20
Пукки
7
Рашица
99
Роу
99
Роу
7
Рашица
77
Плахета
9
Сарджент
9
Сарджент
77
Плахета
Остались в запасе
Ливерпуль
Норвич Сити
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Ливерпуль - Норвич Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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