Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Кубок
Ницца - Марсель
Ницца - Марсель: обзор матча 09 февраля 2022
Ницца
09.02.2022, среда, 23:15
Франция. Кубок, 1/4 финала
4 : 1
Завершен
Марсель
10'
А. Гуири
29'
Д. Клюйверт
49'
Д. Клюйверт
61'
А. Делор
3'
М. Бар (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ницца - Марсель
Желтая карточка
Ф. Данильюк
90'
86'
Замена
П. Лирола
️️️️
Д. Чалета-Цар
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
К. Тюрам
82'
Замена
Б. Браими
️️️️
Д. Клюйверт
82'
Замена
Э. Гессан
️️️️
А. Делор
78'
Замена
М. Лемина
️️️️
П. Росарио
73'
ГОЛ! 4:1!
А. Делор
Пас отдал
Д. Клюйверт
61'
ГОЛ! 3:1!
Д. Клюйверт
49'
46'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Л. Балерди
40'
Желтая карточка
Л. Балерди
Желтая карточка
Д. Клюйверт
32'
ГОЛ! 2:1!
Д. Клюйверт
Пас отдал
А. Делор
29'
ГОЛ! 1:1!
А. Гуири
Пас отдал
А. Делор
10'
3'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Бар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Ницца
77
Тедди Булхенди
ВР
33
Антуан Менди
ЦЗ
14
Джастин Смит
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
7
Билал Браими
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
77
Амин Арит
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
4-3-1-2
1
Булка
26
Бар
4
Данте
20
Тодибо
24
Данильюк
13
Росарио
14
Шнейдерлен
19
Тюрам
19
Клюйверт
9
Гуири
9
Делор
4-3-2-1
13
Лопес
15
Чалета-Цар
14
Перес
2
Салиба
26
Балерди
8
Жерсон
6
Гендузи
21
Ронжье
7
Ундер
10
Пайет
30
Милик
13
Росарио
99
Лемина
99
Лемина
13
Росарио
19
Тюрам
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
19
Тюрам
19
Клюйверт
7
Браими
7
Браими
19
Клюйверт
9
Делор
29
Гессан
29
Гессан
9
Делор
15
Чалета-Цар
14
Лирола
14
Лирола
15
Чалета-Цар
26
Балерди
94
Бакамбу
94
Бакамбу
26
Балерди
Остались в запасе
Ницца
Марсель
77
Тедди Булхенди
ВР
33
Антуан Менди
ЦЗ
14
Джастин Смит
ЦЗ
14
Калвин Стенгс
ПВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
28
Уссама Таргаллин
ЦП
30
Стив Манданда
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
77
Амин Арит
АП
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
77
Тедди Булхенди
ВР
33
Антуан Менди
ЦЗ
14
Джастин Смит
ЦЗ
14
Калвин Стенгс
ПВ
Остались в запасе
28
Уссама Таргаллин
ЦП
30
Стив Манданда
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
77
Амин Арит
АП
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
11
Луис Энрике
ЛВ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Ницца - Марсель
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
Новости команд
Все
Ницца
Марсель
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Левски» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:09
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
22 ноября
11
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
22 ноября
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
22 ноября
11
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
22 ноября
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
«Ницца» – «ПСЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Ниццы» и «ПСЖ» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Лига Европы: шансы «Марселя» и «Левски» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:09
«Марсель» – «Ле-Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Марселя» и «Ле-Мана» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+