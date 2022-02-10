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Расписание матчей
Италия. Кубок
Ювентус - Сассуоло
Ювентус - Сассуоло: обзор матча 10 февраля 2022
Ювентус
10.02.2022, четверг, 23:00
Италия. Кубок, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Сассуоло
3'
П. Дибала
88'
Д. Влахович
24'
Х. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Сассуоло
Замена
К. Жорже
️️️️
Д. Влахович
90'
90'
Замена
Э. Сейде
️️️️
М. Лопес
ГОЛ! 2:1!
Д. Влахович
88'
74'
Замена
Д. Фраттези
️️️️
А. Харруи
Замена
А. Рабьо
️️️️
Артур
70'
68'
Желтая карточка
М. Энрике
Замена
А. Мората
️️️️
М. Де Шильо
61'
Замена
М. Локателли
️️️️
Д. Закария
61'
59'
Замена
М. Энрике
️️️️
Х. Траоре
59'
Замена
Г. Дефрель
️️️️
Д. Берарди
58'
Желтая карточка
Х. Траоре
46'
Замена
М. Мюлдюр
️️️️
К. Айхан
24'
ГОЛ! 1:1!
Х. Траоре
Пас отдал
Д. Скамакка
ГОЛ! 1:0!
П. Дибала
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
6
Артур
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
4
Руан
ПЗ
21
Абду Харруи
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
10
Доменико Берарди
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
11
Марле Аке
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Сассуоло
12
Джакомо Саталино
ВР
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
35
Эмиль Сейде
ЛВ
20
Риккардо Черво
ЛВ
7
Матеус Энрике
ЦП
16
Давиде Фраттези
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
92
Грегор Дефрель
ЦФ
4-1-3-2
1
Перин
26
Сандро
4
де Лигт
19
Бонуччи
22
Де Шильо
6
Закария
6
Артур
22
МакКенни
7
Куадрадо
28
Влахович
21
Дибала
4-2-2-2
25
Пеголо
4
Руан
23
Айхан
67
Феррари
77
Кирьякопулос
21
Харруи
20
Лопес
10
Берарди
25
Траоре
9
Скамакка
18
Распадори
6
Закария
5
Локателли
5
Локателли
6
Закария
6
Артур
12
Рабьо
12
Рабьо
6
Артур
28
Влахович
19
Жорже
19
Жорже
28
Влахович
22
Де Шильо
21
Мората
21
Мората
22
Де Шильо
23
Айхан
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
23
Айхан
25
Траоре
7
Энрике
7
Энрике
25
Траоре
21
Харруи
16
Фраттези
16
Фраттези
21
Харруи
20
Лопес
35
Сейде
35
Сейде
20
Лопес
10
Берарди
92
Дефрель
92
Дефрель
10
Берарди
Остались в запасе
Ювентус
Сассуоло
11
Марле Аке
ЛВ
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
12
Джакомо Саталино
ВР
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
20
Риккардо Черво
ЛВ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
11
Марле Аке
ЛВ
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
18
Матиас Соуле
ПВ
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
47
Андреа Консильи
ВР
13
Рожерио
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
20
Риккардо Черво
ЛВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Ювентус - Сассуоло
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Сассуоло
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
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