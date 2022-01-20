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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эльче - Реал
Эльче - Реал: обзор матча 20 января 2022
Эльче
20.01.2022, четверг, 21:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Реал
103'
Г. Верду
108'
Иско
115'
Э. Азар
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Эльче - Реал
Вторая желтая
П. Милья
120'
+2
118'
Замена
Ф. Менди
️️️️
Винисиус
115'
ГОЛ! 1:2!
Э. Азар
Пас отдал
Д. Алаба
108'
ГОЛ! 1:1!
Иско
Пас отдал
Д. Себальос
ГОЛ! 1:0!
Г. Верду
103'
102'
Красная карточка
Марсело
Замена
Х. Луис Фриаза
️️️️
Г. Каррийо
95'
94'
Желтая карточка
Д. Алаба
91'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Т. Кроос
91'
Замена
Э. Азар
️️️️
Родриго
Желтая карточка
П. Милья
87'
87'
Желтая карточка
Каземиро
Замена
Г. Верду
️️️️
Д. Дональд
87'
Замена
П. Милья
️️️️
Лукас
79'
79'
Замена
Иско
️️️️
Л. Йович
78'
Желтая карточка
Т. Кроос
72'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Ф. Вальверде
72'
Замена
Каземиро
️️️️
Э. Камавинга
Замена
Т. Моренте
️️️️
Хосан
66'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
1
Аксель Вернер
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
10
Фидель
ЛВ
6
Жерар Гумбау
ОП
18
Джон Дональд
ЦП
10
Рауль Гути
ЦП
17
Хосан
ПВ
7
Лукас
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
45
Ллуис Андреу
ВР
30
Серхио Боно
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
27
Карлес Марко
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
20
Тете Моренте
ЛВ
34
Хосе Луис Фриаза
ЦФ
11
Диего Бри
ЦФ
Реал
13
Диего Пинейро
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
10
Эден Азар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
22
Иско
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
3-1-2-2-2
1
Вернер
22
Мохика
16
Гонсалес
13
Паласиос
6
Гумбау
18
Дональд
10
Гути
10
Фидель
17
Хосан
9
Каррийо
7
Лукас
3-3-3-1
13
Лунин
6
Начо
5
Алаба
12
Марсело
6
Камавинга
8
Кроос
8
Вальверде
11
Родриго
17
Васкес
7
Винисиус
9
Йович
18
Дональд
5
Верду
5
Верду
18
Дональд
7
Лукас
11
Милья
11
Милья
7
Лукас
17
Хосан
20
Моренте
20
Моренте
17
Хосан
9
Каррийо
34
Фриаза
34
Фриаза
9
Каррийо
7
Винисиус
23
Менди
23
Менди
7
Винисиус
6
Камавинга
5
Каземиро
5
Каземиро
6
Камавинга
8
Кроос
25
Себальос
25
Себальос
8
Кроос
8
Вальверде
14
Модрич
14
Модрич
8
Вальверде
9
Йович
22
Иско
22
Иско
9
Йович
11
Родриго
10
Азар
10
Азар
11
Родриго
Остались в запасе
Эльче
Реал
13
Эдгар Бадия
ВР
45
Ллуис Андреу
ВР
30
Серхио Боно
ЦЗ
27
Карлес Марко
ЦЗ
11
Диего Бри
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Родригес
13
Диего Пинейро
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Эдгар Бадия
ВР
45
Ллуис Андреу
ВР
30
Серхио Боно
ЦЗ
27
Карлес Марко
ЦЗ
11
Диего Бри
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Пинейро
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
18
Гарет Бэйл
ПВ
Главный тренер
Франсиско Родригес
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Эльче - Реал
1
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Хорхе Фигероа Васкес
Стадион:
Мартинес Валеро
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