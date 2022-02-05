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Расписание матчей
Англия. Кубок
Вулверхэмптон - Норвич Сити
Вулверхэмптон - Норвич Сити: обзор матча 05 февраля 2022
Вулверхэмптон
05.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Норвич Сити
45+1'
К. МакЛин
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вулверхэмптон - Норвич Сити
90'
+4
Желтая карточка
М. МакГоверн
Желтая карточка
Р. Невеш
90'
+4
82'
Замена
Д. Роу
️️️️
М. Рашица
81'
Желтая карточка
М. Норманн
79'
Желтая карточка
Б. Уильямс
Замена
Шикинью
️️️️
Л. Дендокер
74'
72'
Замена
К. Доуэлл
️️️️
Б. Гилмор
66'
Замена
М. Норманн
️️️️
К. МакЛин
66'
Замена
Т. Пукки
️️️️
А. Айда
50'
Желтая карточка
К. МакЛин
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
К. МакЛин
Пас отдал
Б. Гилмор
29'
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
16'
Желтая карточка
Г. Хэнли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
24
Тоти
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
ВР
21
Маршал
ЛЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
10
Шикинью
ЛВ
25
Люк Кандл
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
99
Джон Роу
ЛВ
17
Христос Цолис
ЛВ
17
Матиас Норманн
ОП
26
Киран Доуэлл
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
3-3-2-2
26
Радди
15
Коди
3
Килман
24
Тоти
21
Айт Нури
8
Невеш
27
Семеду
8
Моутинью
18
Дендокер
11
Поденсе
21
Силва
4-3-1-2
23
МакГоверн
3
Бирам
4
Хэнли
23
Гибсон
33
Уильямс
6
Гилмор
33
Лис-Мелу
23
МакЛин
7
Рашица
9
Сарджент
33
Айда
18
Дендокер
10
Шикинью
10
Шикинью
18
Дендокер
23
МакЛин
17
Норманн
17
Норманн
23
МакЛин
6
Гилмор
26
Доуэлл
26
Доуэлл
6
Гилмор
7
Рашица
99
Роу
99
Роу
7
Рашица
33
Айда
20
Пукки
20
Пукки
33
Айда
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Норвич Сити
1
Жозе Са
ВР
21
Маршал
ЛЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
17
Христос Цолис
ЛВ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
1
Жозе Са
ВР
21
Маршал
ЛЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
25
Люк Кандл
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
17
Христос Цолис
ЛВ
Главный тренер
Бруну Лажи
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Вулверхэмптон - Норвич Сити
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Мулинекс
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