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Расписание матчей
Англия. Кубок
Хаддерсфилд Таун - Барнсли
Хаддерсфилд Таун - Барнсли: обзор матча 05 февраля 2022
Хаддерсфилд Таун
05.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Барнсли
19'
Д. Холмс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Хаддерсфилд Таун - Барнсли
90'
+2
Желтая карточка
М. Хелик
89'
Желтая карточка
Л. Китчинг
Замена
Д. Уорд
️️️️
Д. Роудс
85'
Замена
Т. Лис
️️️️
Д. Холмс
84'
78'
Замена
D. Cole
️️️️
Р. Палмер
Замена
Д. Синани
️️️️
Д. Корома
60'
Замена
Л. О'Брайен
️️️️
К. Эйтинг
60'
Желтая карточка
О. Тертон
50'
46'
Замена
К. Моррис
️️️️
А. Исека
46'
Замена
М. Хелик
️️️️
А. Хальме
Желтая карточка
Д. Корома
40'
Замена
О. Тертон
️️️️
Пипа
30'
ГОЛ! 1:0!
Д. Холмс
Пас отдал
Д. Корома
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
37
Джош Корома
ЦФ
31
Джамал Блэкмэн
ЦФ
3
Джош Руффельс
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
28
Джордан Уильямс
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
4
Каллум Стайлс
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
10
Амин Басси
АП
9
Аарон Исека
ЦФ
37
Эйден Марш
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Хаддерсфилд Таун
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
12
Том Лис
ЦЗ
27
Льюис О'Брайен
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
21
Ли Николлс
ЦФ
20
Олли Тертон
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
46
Кэмерон Томпсон
ЦФ
3-1-2-1-4
5
Пирсон
23
Сарр
2
Пипа
6
Эйтинг
14
Холмс
13
Расселл
7
Томас
37
Корома
29
Роудс
3
Руффельс
31
Блэкмэн
4-1-2-1-2
1
Уолтон
28
Уильямс
6
Хальме
15
Китчинг
5
Андерсен
6
Гомес
4
Стайлс
17
Палмер
10
Басси
37
Марш
9
Исека
14
Холмс
12
Лис
12
Лис
14
Холмс
6
Эйтинг
27
О'Брайен
27
О'Брайен
6
Эйтинг
37
Корома
10
Синани
10
Синани
37
Корома
2
Пипа
20
Тертон
20
Тертон
2
Пипа
29
Роудс
25
Уорд
25
Уорд
29
Роудс
6
Хальме
6
Хелик
6
Хелик
6
Хальме
9
Исека
9
Моррис
9
Моррис
9
Исека
17
Палмер
44
44
17
Палмер
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Барнсли
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
21
Ли Николлс
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
46
Кэмерон Томпсон
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
21
Ли Николлс
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
Остались в запасе
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
16
Уильям Хондермарк
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
46
Кэмерон Томпсон
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Барнсли
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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