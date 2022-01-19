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Расписание матчей
Италия. Кубок
Интер - Эмполи
Интер - Эмполи: обзор матча 19 января 2022
Интер
19.01.2022, среда, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
3 : 2
Завершен
Эмполи
13'
А. Санчес
90+1'
А. Раноккия
104'
С. Сенси
61'
Н. Байрами
76'
И. Раду (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Интер - Эмполи
ГОЛ! 3:2!
С. Сенси
Пас отдал
А. Санчес
104'
Замена
С. Сенси
️️️️
Л. Мартинес
94'
ГОЛ! 2:2!
А. Раноккия
Пас отдал
Э. Джеко
90'
+1
85'
Замена
А. Исмайли
️️️️
Р. Маркицца
77'
Желтая карточка
С. Романьоли
Замена
Э. Джеко
️️️️
Р. Гальярдини
77'
76'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
И. Раду
71'
Замена
П. Стоянович
️️️️
Р. Фьямоцци
Замена
Н. Барелла
️️️️
А. Видаль
65'
Замена
И. Перишич
️️️️
М. Дармиан
65'
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
М. Весино
65'
61'
ГОЛ! 1:1!
Н. Байрами
Пас отдал
К. Асллани
Желтая карточка
М. Весино
54'
46'
Замена
Н. Байрами
️️️️
Ш. Журковски
46'
Замена
С. Риччи
️️️️
А. Пинамонти
46'
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
Ф. Бандинелли
ГОЛ! 1:0!
А. Санчес
Пас отдал
Д. Дюмфрис
13'
Замена
А. Санчес
️️️️
Х. Корреа
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Эмполи
12
Якопо Фурлан
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
4
Лео Штулац
ОП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
14
Шимон Журковски
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
25
Гульельмо Викарио
ВР
36
Леонардо Пеццола
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
4
Самуэле Дамиани
ОП
21
Самуэле Риччи
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
10
Недим Байрами
АП
4-4-2
13
Раду
32
Димарко
33
Д'Амброзио
13
Раноккия
36
Дармиан
23
Видаль
21
Гальярдини
15
Весино
24
Дюмфрис
32
Корреа
10
Мартинес
4-2-2-2
12
Фурлан
15
Фьямоцци
2
Вити
6
Романьоли
5
Маркицца
8
Асллани
4
Штулац
23
Бандинелли
14
Журковски
9
Пинамонти
10
Кутроне
15
Весино
20
Чалханоглу
20
Чалханоглу
15
Весино
36
Дармиан
5
Перишич
5
Перишич
36
Дармиан
10
Мартинес
8
Сенси
8
Сенси
10
Мартинес
23
Видаль
23
Барелла
23
Барелла
23
Видаль
32
Корреа
4
Санчес
4
Санчес
32
Корреа
21
Гальярдини
10
Джеко
10
Джеко
21
Гальярдини
5
Маркицца
44
Исмайли
44
Исмайли
5
Маркицца
15
Фьямоцци
30
Стоянович
30
Стоянович
15
Фьямоцци
9
Пинамонти
21
Риччи
21
Риччи
9
Пинамонти
23
Бандинелли
6
Хендерсон
6
Хендерсон
23
Бандинелли
14
Журковски
10
Байрами
10
Байрами
14
Журковски
Остались в запасе
Интер
Эмполи
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Самир Уйкани
ВР
25
Гульельмо Викарио
ВР
36
Леонардо Пеццола
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
4
Самуэле Дамиани
ОП
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
25
Гульельмо Викарио
ВР
36
Леонардо Пеццола
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
4
Самуэле Дамиани
ОП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча Интер - Эмполи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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