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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Нью-Йорк Ред Буллз
Остин - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 25 июля 2022
Остин
25.07.2022, понедельник, 00:00
США. МЛС, 31 тур
3 : 4
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Остин - Нью-Йорк Ред Буллз
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Q2
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Остин
Нью-Йорк Ред Буллз
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18 августа
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
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2025.11.18 00:24
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Экс-тренера «Динамо» Шварца уволили из клуба МЛС
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