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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Канзаc Сити
Миннесота Юнайтед - Канзаc Сити: обзор матча 14 июля 2022
Миннесота Юнайтед
14.07.2022, четверг, 00:00
США. МЛС, 28 тур
1 : 1
Завершен
Канзаc Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Канзаc Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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Канзаc Сити
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