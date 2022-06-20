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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Канзаc Сити
Нэшвилл - Канзаc Сити: обзор матча 20 июня 2022
Нэшвилл
20.06.2022, понедельник, 01:00
США. МЛС, 22 тур
1 : 2
Завершен
Канзаc Сити
63'
A. Arnaud Loba
41'
Ф. Эрнандес
51'
G. Zusi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нэшвилл - Канзаc Сити
90'
+7
Замена
K. Pierre
️️️️
Д. Расселл
89'
Желтая карточка
Р. Эспиноза
86'
Желтая карточка
Д. Расселл
81'
Желтая карточка
T. Melia
80'
Замена
К. Форд
️️️️
R. Walter
Замена
Р. Леаль
️️️️
Э. Миллер
76'
74'
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
К. Дюк
Замена
Д. МакКарти
️️️️
А. Годой
64'
Замена
Т. Вашингтон
️️️️
D. Romney
64'
ГОЛ! 1:2!
A. Arnaud Loba
63'
51'
ГОЛ! 0:2!
G. Zusi
Пас отдал
R. Walter
Замена
A. Arnaud Loba
️️️️
T. Anunga
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Эрнандес
Желтая карточка
А. Годой
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
20
Анибал Годой
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
5
Jack Maher
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
8
Graham Zusi
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
54
R. Walter
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Нэшвилл
32
Will Meyer
ВР
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
13
Дакс МакКарти
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
2
Kayden Pierre
ЦЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
12
Кортне Форд
ЦЗ
8
Джейк Дэвис
ЦП
44
Бен Свит
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
10
Маринос Ционис
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
3-4-3
1
15
Миллер
4
2
Ловиц
20
Годой
54
10
Мухтар
19
Мьюил
5
27
9
Сапонг
4-3-3
29
28
Дюк
77
Изима-Мирен
3
Фонтас
8
21
Эрнандес
54
77
Расселл
22
11
20
Шаллой
20
Годой
13
МакКарти
13
МакКарти
20
Годой
15
Миллер
11
Леаль
11
Леаль
15
Миллер
27
9
9
27
4
23
Вашингтон
23
Вашингтон
4
77
Расселл
2
2
77
Расселл
54
12
Форд
12
Форд
54
28
Дюк
15
Эспиноза
15
Эспиноза
28
Дюк
Остались в запасе
Нэшвилл
Канзаc Сити
32
Will Meyer
ВР
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
22
Kendall Mcintosh
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
8
Джейк Дэвис
ЦП
44
Бен Свит
ЦП
10
Маринос Ционис
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
32
Will Meyer
ВР
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
30
Elliot Panicco
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
Остались в запасе
22
Kendall Mcintosh
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
8
Джейк Дэвис
ЦП
44
Бен Свит
ЦП
10
Маринос Ционис
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Нэшвилл - Канзаc Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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