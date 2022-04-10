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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Нэшвилл
Канзаc Сити - Нэшвилл: обзор матча 10 апреля 2022
Канзаc Сити
10.04.2022, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 9 тур
1 : 2
Завершен
Нэшвилл
26'
R. Walter
51'
D. Romney
69'
С. Джей Сапонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Канзаc Сити - Нэшвилл
90'
+2
Замена
E. Zubak
️️️️
Х. Мухтар
90'
Замена
A. Arnaud Loba
️️️️
С. Джей Сапонг
90'
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
Р. Леаль
Замена
L. Ndenbe
️️️️
Б. Свит
83'
79'
Желтая карточка
Т. Вашингтон
77'
Замена
А. Годой
️️️️
T. Anunga
Замена
Н. Вуйнович
️️️️
K. Shelton
76'
Замена
М. Ционис
️️️️
Р. Эспиноза
76'
69'
ГОЛ! 1:2!
С. Джей Сапонг
Пас отдал
А. Мьюил
Желтая карточка
Ф. Эрнандес
63'
Желтая карточка
Р. Эспиноза
52'
51'
ГОЛ! 1:1!
D. Romney
Пас отдал
Р. Леаль
Замена
Ф. Эрнандес
️️️️
К. Дюк
46'
ГОЛ! 1:0!
R. Walter
Пас отдал
Б. Свит
26'
Желтая карточка
К. Дюк
17'
15'
Пенальти не реализован!
Х. Мухтар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
8
Graham Zusi
ЦЗ
44
Бен Свит
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
54
R. Walter
ЦП
3
Андреу Фонтас
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
4
Dave Romney
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
54
Sean Davis
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
5
Jack Maher
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
12
Кортне Форд
ЦФ
19
Никола Вуйнович
ЦФ
10
Маринос Ционис
ЦФ
21
Фелипе Эрнандес
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
20
Анибал Годой
ЦП
70
Handwalla Bwana
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
2-3-5
29
77
Изима-Мирен
8
44
Свит
15
Эспиноза
54
28
Дюк
11
20
Шаллой
77
Расселл
3
Фонтас
2-4-4
1
4
25
Циммерман
11
Леаль
19
Мьюил
10
Мухтар
54
27
23
Вашингтон
9
Сапонг
5
11
19
Вуйнович
19
Вуйнович
11
15
Эспиноза
10
Ционис
10
Ционис
15
Эспиноза
28
Дюк
21
Эрнандес
21
Эрнандес
28
Дюк
44
Свит
22
22
44
Свит
27
20
Годой
20
Годой
27
11
Леаль
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
11
Леаль
9
Сапонг
9
9
9
Сапонг
10
Мухтар
11
11
10
Мухтар
Остались в запасе
Канзаc Сити
Нэшвилл
22
Kendall Mcintosh
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
12
Кортне Форд
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
35
Bryan Meredith
ВР
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
22
Kendall Mcintosh
ВР
6
Роберт Володер
ЦЗ
12
Кортне Форд
ЦФ
Остались в запасе
35
Bryan Meredith
ВР
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Канзаc Сити - Нэшвилл
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
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