Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус
Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус: обзор матча 20 марта 2022
Нью-Йорк Ред Буллз
20.03.2022, воскресенье, 21:00
США. МЛС, 6 тур
1 : 1
Завершен
Коламбус
85'
T. Barlow (АГ)
90+5'
D. Nagbe
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
D. Nagbe
87'
Замена
А. Мэцан
️️️️
Д. Этьенн
87'
Замена
J. Igbekeme
️️️️
Артур
Желтая карточка
К. Кассерес
86'
85'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
T. Barlow
80'
Желтая карточка
П. Сантуш
73'
Замена
Л. Диас
️️️️
Y. Yeboah
Замена
Лукиньяс
️️️️
O. Fernandez
66'
Желтая карточка
Ф. Амайя
64'
59'
Замена
Г. Зардес
️️️️
М. Берри
Замена
К. Кассерес
️️️️
Д. Неалис
52'
Замена
T. Barlow
️️️️
П. Климала
52'
43'
Желтая карточка
D. Nagbe
Желтая карточка
Д. Неалис
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
22
Omir Fernandez
ЦФ
12
Дилан Неалис
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
47
Джон Толкин
ЦФ
9
Патрик Климала
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
5
Милош Дегенек
ЦЗ
11
Деррик Этьенн
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
6
Артур
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
27
Мигел Берри
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
24
Даниэль Эдельман
ЦП
82
Лукиньяс
АП
81
Серж Нгома мл.
ЦФ
8
Каден Кларк
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
12
James Igbekeme
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
9
Гьяси Зардес
ЦФ
11
Луис Диас
ЦФ
10
Эйдан Моррис
ЦФ
3-2-5
31
Мигел
12
Эдвардс
13
Неалис
33
Лонг
25
Амайя
90
Морган
12
Неалис
9
Климала
47
Толкин
16
Йервуд
22
3-5-1-1
89
Ром
31
Морейра
6
Менса
5
Дегенек
11
Этьенн
6
Артур
6
7
7
Сантуш
10
Зелараян
27
Берри
12
Неалис
23
Кассерес
23
Кассерес
12
Неалис
22
82
Лукиньяс
82
Лукиньяс
22
9
Климала
16
16
9
Климала
6
Артур
12
12
6
Артур
11
Этьенн
23
Мэцан
23
Мэцан
11
Этьенн
27
Берри
9
Зардес
9
Зардес
27
Берри
7
11
Диас
11
Диас
7
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Коламбус
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
81
Серж Нгома мл.
ЦФ
8
Каден Кларк
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
14
Marlon Hairston
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
81
Серж Нгома мл.
ЦФ
8
Каден Кларк
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
23
William Sands
ЦЗ
14
Marlon Hairston
ЦП
10
Эйдан Моррис
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Спортс Иллюстрейтид
Новости команд
Все
Нью-Йорк Ред Буллз
Коламбус
Месси жестко раскритиковали за его пакость
Вчера, 15:45
2
Тренер «Коламбуса» прокомментировал мерзопакостный поступок Месси
Вчера, 15:39
В России осудили неудаление Месси за бросок мяча в лицо сопернику: «Это трусость со стороны арбитра»
24 ноября
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
23 ноября
3
Каземиро прокомментировал беспардонный поступок Месси
23 ноября
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
23 ноября
3
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Динамо» думает о возвращении иностранного тренера
2025.11.18 00:24
11
Экс-тренера «Динамо» Шварца уволили из клуба МЛС
2025.10.28 13:59
1
Месси жестко раскритиковали за его пакость
Вчера, 15:45
2
Тренер «Коламбуса» прокомментировал мерзопакостный поступок Месси
Вчера, 15:39
В России осудили неудаление Месси за бросок мяча в лицо сопернику: «Это трусость со стороны арбитра»
24 ноября
Каземиро прокомментировал беспардонный поступок Месси
23 ноября
Судья объяснил, почему не удалил Месси за бросок мяча в лицо сопернику
23 ноября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+