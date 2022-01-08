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Расписание матчей
Англия. Кубок
Бернли - Хаддерсфилд Таун
Бернли - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 08 января 2022
Бернли
08.01.2022, суббота, 15:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
28'
Д. Родригес
74'
Д. Корома
87'
М. Пирсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бернли - Хаддерсфилд Таун
87'
ГОЛ! 1:2!
М. Пирсон
Пас отдал
С. Томас
Замена
О. Доджсон
️️️️
Д. Стивенс
82'
74'
ГОЛ! 1:1!
Д. Корома
Пас отдал
С. Томас
70'
Замена
С. Томас
️️️️
Пипа
70'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Д. Роудс
57'
Замена
Л. О'Брайен
️️️️
Д. Хогг
57'
Замена
Д. Холмс
️️️️
Д. Синани
Замена
Д. Корк
️️️️
К. Вуд
46'
40'
Замена
Н. Билокапич
️️️️
Р. Шофилд
ГОЛ! 1:0!
Д. Родригес
Пас отдал
Э. Вествуд
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Хаддерсфилд Таун
1
Райан Шофилд
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
3
Джош Руффельс
ЦФ
37
Джош Корома
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Бернли
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
39
Оуэн Доджсон
ЦЗ
10
Марк Хелм
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
56
Joe McGlynn
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
27
Льюис О'Брайен
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
7
Сорба Томас
ПВ
20
Олли Тертон
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
4-1-3-2
1
Поуп
38
Лоутон
6
Тарковски
15
Ми
27
Бардсли
8
Вествуд
8
Браунхилл
16
Стивенс
12
Леннон
9
Вуд
16
Родригес
4-3-3
1
Шофилд
2
Пипа
23
Сарр
5
Пирсон
12
Лис
6
Хогг
10
Синани
13
Расселл
29
Роудс
37
Корома
3
Руффельс
16
Стивенс
39
Доджсон
39
Доджсон
16
Стивенс
9
Вуд
4
Корк
4
Корк
9
Вуд
1
Шофилд
41
Билокапич
41
Билокапич
1
Шофилд
6
Хогг
27
О'Брайен
27
О'Брайен
6
Хогг
10
Синани
14
Холмс
14
Холмс
10
Синани
2
Пипа
7
Томас
7
Томас
2
Пипа
29
Роудс
25
Уорд
25
Уорд
29
Роудс
Остались в запасе
Бернли
Хаддерсфилд Таун
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
10
Марк Хелм
ЦП
56
Joe McGlynn
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
20
Олли Тертон
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бобби Томас
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
10
Марк Хелм
ЦП
56
Joe McGlynn
ЦФ
Остались в запасе
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
20
Олли Тертон
ЦФ
7
Скотт Хай
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Ян Зиверт
Статистика матча Бернли - Хаддерсфилд Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 1
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2 : 2
22.11.2026
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Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
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Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
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0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
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Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
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