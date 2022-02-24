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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Порту
Лацио - Порту: обзор матча 24 февраля 2022
Лацио
24.02.2022, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Порту
19'
Ч. Иммобиле
90+5'
Д. Катальди
31'
М. Тареми (П)
68'
М. Урибе
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лацио - Порту
ГОЛ! 2:2!
Д. Катальди
90'
+5
79'
Замена
Эванилсон
️️️️
М. Тареми
78'
Желтая карточка
Отавио
Желтая карточка
Л. Альберто
78'
78'
Замена
М. Груйич
️️️️
Витинья
Желтая карточка
Патрик
76'
Желтая карточка
Д. Катальди
76'
Замена
Р. Моро
️️️️
Педро
71'
70'
Замена
Ж. Мариу
️️️️
Пепе
68'
ГОЛ! 1:2!
М. Урибе
Пас отдал
М. Тареми
56'
Замена
Галено
️️️️
Т. Мартинес
Замена
Э. Хюсай
️️️️
Ш. Раду
54'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Лейва
54'
45'
+2
Желтая карточка
З. Сануси
31'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Тареми
ГОЛ! 1:0!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
19'
Желтая карточка
Ш. Раду
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
28
Бруну Кошта
ЦП
17
Витинья
ЦП
25
Отавио
АП
9
Мехди Тареми
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
13
Галено
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
8
Марко Груйич
ОП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
4-2-3-1
1
Стракоша
5
Фелипе
4
Патрик
26
Раду
77
Марушич
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
7
Андерсон
18
Альберто
9
Педро
9
Иммобиле
3-1-2-2-2
99
Кошта
99
Мбемба
3
Пепе
12
Сануси
8
Урибе
28
Кошта
17
Витинья
25
Отавио
11
Пепе
11
Мартинес
9
Тареми
26
Раду
4
Хюсай
4
Хюсай
26
Раду
6
Лейва
32
Катальди
32
Катальди
6
Лейва
9
Педро
18
Моро
18
Моро
9
Педро
11
Мартинес
13
Галено
13
Галено
11
Мартинес
11
Пепе
17
Мариу
17
Мариу
11
Пепе
17
Витинья
8
Груйич
8
Груйич
17
Витинья
9
Тареми
9
Эванилсон
9
Эванилсон
9
Тареми
Остались в запасе
Лацио
Порту
55
Алессио Фурланетто
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
77
Жован Кабрал
ЛВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
7
Франсишку Консейсау
ПВ
1
Агустин Маркесин
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
55
Алессио Фурланетто
ВР
25
Пепе Рейна
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
77
Жован Кабрал
ЛВ
Остались в запасе
7
Франсишку Консейсау
ПВ
1
Агустин Маркесин
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Гонсалу Борхес
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Лацио - Порту
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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