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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Порту - Лацио
Порту - Лацио: обзор матча 17 февраля 2022
Порту
17.02.2022, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 1
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Лацио
37'
Т. Мартинес
49'
Т. Мартинес
23'
М. Дзакканьи
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Порту - Лацио
Замена
С. Эустакиу
️️️️
Пепе
88'
Замена
Б. Кошта
️️️️
Ж. Мариу
88'
84'
Замена
Ж. Кабрал
️️️️
Педро
84'
Замена
Р. Моро
️️️️
М. Дзакканьи
83'
Замена
Т. Башич
️️️️
Л. Альберто
78'
Желтая карточка
М. Дзакканьи
Желтая карточка
Эванилсон
73'
Желтая карточка
Галено
72'
72'
Замена
Э. Хюсай
️️️️
Ш. Раду
Замена
Эванилсон
️️️️
Т. Мартинес
68'
68'
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Лейва
ГОЛ! 2:1!
Т. Мартинес
Пас отдал
Ж. Мариу
49'
Замена
Витинья
️️️️
Ф. Виейра
46'
Замена
Галено
️️️️
М. Груйич
46'
Желтая карточка
Ф. Виейра
45'
+1
39'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
ГОЛ! 1:1!
Т. Мартинес
Пас отдал
Ж. Мариу
37'
23'
ГОЛ! 0:1!
М. Дзакканьи
Пас отдал
Л. Альберто
Желтая карточка
М. Груйич
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
8
Матеус Урибе
ОП
25
Отавио
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
17
Витинья
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
18
Рауль Моро
ЦФ
4-2-1-2-1
99
Кошта
12
Сануси
99
Мбемба
3
Пепе
17
Мариу
8
Груйич
8
Урибе
20
Виейра
11
Пепе
25
Отавио
11
Мартинес
4-2-3-1
1
Стракоша
77
Марушич
26
Раду
5
Фелипе
4
Патрик
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
9
Педро
18
Альберто
7
Андерсон
10
Дзакканьи
8
Груйич
13
Галено
13
Галено
8
Груйич
11
Пепе
46
Эустакиу
46
Эустакиу
11
Пепе
20
Виейра
17
Витинья
17
Витинья
20
Виейра
17
Мариу
28
Кошта
28
Кошта
17
Мариу
11
Мартинес
9
Эванилсон
9
Эванилсон
11
Мартинес
26
Раду
4
Хюсай
4
Хюсай
26
Раду
6
Лейва
32
Катальди
32
Катальди
6
Лейва
18
Альберто
19
Башич
19
Башич
18
Альберто
9
Педро
77
Кабрал
77
Кабрал
9
Педро
10
Дзакканьи
18
Моро
18
Моро
10
Дзакканьи
Остались в запасе
Порту
Лацио
7
Франсишку Консейсау
ПВ
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
25
Пепе Рейна
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
7
Франсишку Консейсау
ПВ
14
Клаудио Рамос
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
11
Гонсалу Борхес
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
28
Андре Андерсон
ВР
55
Алессио Фурланетто
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Порту - Лацио
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
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