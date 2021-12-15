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Расписание матчей
Испания. Кубок
Тенерифе - Эйбар
Тенерифе - Эйбар: обзор матча 15 декабря 2021
Тенерифе
15.12.2021, среда, 23:00
Испания. Кубок, 2 раунд
1 : 2
Завершен
Эйбар
75'
С. Гонсалес
12'
Кике
83'
Э. Экспозито
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Тенерифе - Эйбар
83'
ГОЛ! 1:2!
Э. Экспозито
Желтая карточка
В. Мольехо
82'
79'
Замена
️️️️
Y. Rahmani
ГОЛ! 1:1!
С. Гонсалес
75'
74'
Желтая карточка
А. Техеро
Замена
Э. Гальего
️️️️
R. Diez
70'
70'
Замена
G. Blanco
️️️️
Ф. Соль
60'
Желтая карточка
C. Glauder
Замена
Мичел
️️️️
А. Санц
59'
Замена
P. Larrea
️️️️
А. Корредера
59'
55'
Замена
Э. Экспозито
️️️️
Х. Муньос
55'
Замена
Х. Этчейта
️️️️
А. Арбилья
54'
Желтая карточка
Х. Муньос
Замена
️️️️
T. Barry
46'
Замена
J. Mellot
️️️️
К. Помарес
46'
38'
Желтая карточка
Р. Олабе
Желтая карточка
Ш. Мур
37'
Желтая карточка
Э. Соррилья
28'
12'
ГОЛ! 0:1!
Кике
Пас отдал
Y. Rahmani
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
6
Серхио Гонсалес
ЦЗ
7
Thierno Barry
ЦП
14
Алекс Корредера
ЦП
11
Виктор Мольехо
ПВ
18
Шакил Мур
ЦФ
13
Dani Hernández
ЦФ
19
E. Apeh
ЦФ
19
Ruben Diez
ЦФ
16
Айтор Санц
ЦФ
15
Карлос Помарес
ЦФ
3
Никола Шипчич
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Эйбар
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
20
Эстебан Бургос
ЦЗ
20
Мигель Атьенса
ЦП
16
Роберто Олабе
ЦП
19
Y. Rahmani
ЦФ
9
Фран Соль
ЦФ
7
Кике
ЦФ
14
Хавьер Муньос
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Тенерифе
12
Хуан Сориано
ВР
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
18
Энрик Гальего
ЦФ
22
Элади Соррилья
ЦФ
26
Ethyan González
ЦФ
2
David Rodríguez Ramos
ЦФ
5
A. Jimenez
ЦФ
4
José León
ЦФ
10
P. Larrea
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
46
Унаи Руис
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
17
José Corpas
ЦФ
19
Gustavo Blanco
ЦФ
1-2-1-5
6
Гонсалес
7
14
Корредера
11
Мольехо
19
3
Шипчич
15
Помарес
16
Санц
19
2-2-5
23
Арбилья
20
Бургос
20
Атьенса
16
Олабе
19
5
14
Муньос
7
Кике
9
Соль
15
Помарес
22
22
15
Помарес
16
Санц
21
Мичел
21
Мичел
16
Санц
19
18
Гальего
18
Гальего
19
14
Корредера
10
10
14
Корредера
23
Арбилья
3
Этчейта
3
Этчейта
23
Арбилья
14
Муньос
8
Экспозито
8
Экспозито
14
Муньос
9
Соль
19
19
9
Соль
Остались в запасе
Тенерифе
Эйбар
12
Хуан Сориано
ВР
22
Элади Соррилья
ЦФ
26
Ethyan González
ЦФ
2
David Rodríguez Ramos
ЦФ
5
A. Jimenez
ЦФ
4
José León
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
13
Йоель Родригес
ВР
46
Унаи Руис
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
17
José Corpas
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
12
Хуан Сориано
ВР
22
Элади Соррилья
ЦФ
26
Ethyan González
ЦФ
2
David Rodríguez Ramos
ЦФ
5
A. Jimenez
ЦФ
4
José León
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
46
Унаи Руис
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
17
José Corpas
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Тенерифе - Эйбар
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
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