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Ruben Diez
Главные новости
12:39
«Надеюсь, для интриги судьи не будут вмешиваться». Дзюба – о чемпионской гонке в РПЛ
3
12:33
Оффтоп
Россиянин Кучеров спровоцировал драку в матче НХЛ
1
12:26
Пуцко: «В «Спартаке-2» пиво или вино после игры разрешалось»
2
12:05
Фото
«Что за игра!»: самая горячая болельщица ЧМ-2022 посетила матч «ПСЖ» в откровенном наряде
12:04
37-летний Гилерме прояснил свое будущее в сборной России
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Все новости
12:47
Мбаппе прокомментировал свой рекорд по голам за «ПСЖ»
12:21
Клуб Гаджиева и Алексича должен выйти в РПЛ в следующем году
1
12:12
Гвардиола: «Выход в ЛЧ по итогам сезона – лучшее, что мы можем дать клубу»
12:02
Ловчев дал прогноз, кто станет лучшим бомбардиром РПЛ, а кто вылетит
11:57
Дзюба оценил дебют Ренана в составе «Зенита»
2
11:53
Видео
Джикия назвал любимую спартаковскую кричалку
11:51
«Рома» повторила собственное достижение 19-летней давности
11:46
«Будем реалистами». Чалов не верит в чемпионство ЦСКА
11:41
Видео
«Локомотив» выпустил трогательный ролик в память о переводчике Сасиеве. Он умер во время матча с «Ростовом»
11:37
В «ПСЖ» рассказали, в каком возрасте Мбаппе выйдет на свой максимум
2
11:29
Фанаты «Зенита» назвали Fan ID «собачьим паспортом»
2
11:25
Дзюба: «Нравится, как общественность сразу переобувается»
9
11:22
Оффтоп
Большинство французов высказалось за участие России в Олимпиаде-2024
1
11:19
Де Хеа обратился к болельщикам «МЮ» после 0:7 от «Ливерпуля»
2
11:13
Вратарь «Крыльев» Фролов отреагировал на слова Писарского про зарплаты футболистов
10:58
Тренер «Ньюэллс Олд Бойз»: «Мне немного стыдно говорить о Месси»
10:57
Фото
Форма казахстанской команды стала негодной в первом матче сезона
10:53
Мележиков: «Абаскаль хочет, чтобы у «Спартака» был русский костяк»
3
10:48
Фото
Футболист «Арсенала» почтил память Атсу, погибшего под завалами в Турции
10:43
Оффтоп
Российская теннисистка проиграла украинке в финале турнира в США. Рукопожатия после матча не было
1
10:42
В «Оренбурге» объяснили, почему отказались от подписания Дзюбы
1
10:38
Зарема: «Предлагаю ввести альтернативную таблицу и считать очки без влияния судейских перформансов»
32
10:30
Фанаты «Ливерпуля» скандировали Viva Ronaldo во время матча с «Манчестер Юнайтед»
3
10:17
Экс-игрок «Спартака»: «В Турции люди живут, а в России – выживают
19
10:14
Слуцкий высказался о чемпионской гонке в РПЛ
3
09:59
«Даже больше!». Мбаппе – о готовности сделать хет-трик в матче с «Баварией»
2
09:50
Дзюба: «Соскучился по состоянию, когда чувствуешь себя полубогом»
8
09:41
Анчелотти оценил шансы «Реала» на чемпионство после ничьей с «Бетисом»
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Ruben Diez
#10 | Нападающий
Имя
Ruben Diez
Позиция
Нападающий
Статистика
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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