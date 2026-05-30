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Испания. Сегунда
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Сеута
Ruben Diez
Статистика
Ruben Diez - статистика
Сеута
#19 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Кубок 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сеута
29
5
2
11
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Сеута
1 : 0
30.05.2026
Альбасете
1' - 75'
Испания. Сегунда, 41 тур
ФК Андорра
0 : 2
24.05.2026
Сеута
68' - 90'
Испания. Сегунда, 40 тур
Сеута
1 : 4
16.05.2026
Малага
1' - 90'
Испания. Сегунда, 39 тур
Сеута
1 : 1
09.05.2026
Кастельон
1' - 73'
64'
Испания. Сегунда, 37 тур
Сеута
0 : 0
26.04.2026
Расинг
1' - 55'
19'
Испания. Сегунда, 36 тур
Сарагоса
2 : 2
18.04.2026
Сеута
Был в запасе
Испания. Сегунда, 30 тур
Сеута
1 : 2
14.03.2026
Депортиво
1' - 90'
Испания. Сегунда, 29 тур
Лас-Пальмас
4 : 0
08.03.2026
Сеута
1' - 82'
Испания. Сегунда, 28 тур
Мирандес
0 : 1
01.03.2026
Сеута
1' - 84'
43'
45'
Испания. Сегунда, 25 тур
Сеута
3 : 2
25.02.2026
Кордоба
1' - 84'
27'
49'
Испания. Сегунда, 27 тур
Сеута
2 : 1
20.02.2026
Гранада
1' - 77'
55'
Испания. Сегунда, 26 тур
Уэска
2 : 0
15.02.2026
Сеута
1' - 90'
79'
Испания. Сегунда, 21 тур
Малага
2 : 1
11.01.2026
Сеута
1' - 26'
25'
Испания. Сегунда, 19 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 3
21.12.2025
Сеута
1' - 90'
70'
90'
Испания. Сегунда, 18 тур
Сеута
1 : 1
14.12.2025
Лас-Пальмас
1' - 88'
Испания. Сегунда, 17 тур
Гранада
1 : 1
07.12.2025
Сеута
1' - 87'
86'
Испания. Сегунда, 16 тур
Сеута
1 : 0
29.11.2025
Бургос
1' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Сеута
3 : 2
26.11.2025
Альмерия
1' - 90'
83'
45'
Испания. Сегунда, 15 тур
Депортиво
2 : 1
23.11.2025
Сеута
1' - 79'
Испания. Сегунда, 14 тур
Сеута
1 : 2
16.11.2025
Леганес
1' - 74'
Испания. Сегунда, 12 тур
Кордоба
2 : 0
02.11.2025
Сеута
1' - 58'
Испания. Сегунда, 11 тур
Леонеса
0 : 1
25.10.2025
Сеута
1' - 82'
13'
Испания. Сегунда, 10 тур
Сеута
2 : 0
18.10.2025
Мирандес
1' - 73'
20'
Испания. Сегунда, 9 тур
Альбасете
0 : 0
12.10.2025
Сеута
1' - 90'
66'
Испания. Сегунда, 8 тур
Сеута
1 : 0
03.10.2025
Эйбар
1' - 89'
88'
Испания. Сегунда, 7 тур
Кадис
0 : 0
28.09.2025
Сеута
1' - 90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Сеута
1 : 0
21.09.2025
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Кастельон
3 : 3
14.09.2025
Сеута
1' - 76'
59'
Испания. Сегунда, 4 тур
Сеута
2 : 1
07.09.2025
Уэска
1' - 80'
Испания. Сегунда, 3 тур
Расинг
4 : 1
30.08.2025
Сеута
1' - 66'
30'
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