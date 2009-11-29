Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Эспаньол
Атлетико - Эспаньол: обзор матча 29 ноября 2009
Атлетико
29.11.2009, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
4 : 0
Завершен
Эспаньол
27'
Д. Форлан
62'
С. Агуэро
85'
С. Агуэро
90'
М. Родригес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Эспаньол
ГОЛ! 4:0!
М. Родригес
Пас отдал
С. Агуэро
Замена
️️️️
Симау
ГОЛ! 3:0!
С. Агуэро
Вторая желтая
Ф. Ронкалья
Желтая карточка
Р. Тамудо
Желтая карточка
Хуанито
Замена
И. Камачо
️️️️
Д. Форлан
Желтая карточка
П. Ассунсао
Замена
Б. Саар
️️️️
Х. Верду
Замена
М. Родригес
️️️️
Х. Антонио Рейес
ГОЛ! 2:0!
С. Агуэро
Желтая карточка
Ш. Накамура
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
Замена
И. Пильюд
️️️️
Д. Гарсиа
Замена
Коро
️️️️
Х. Кальехон
ГОЛ! 1:0!
Д. Форлан
Пас отдал
С. Агуэро
Желтая карточка
Симау
20'
Травма
Д. Гарсиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
18
Альваро Домингес
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Симау
ЛП
12
Пауло Ассунсао
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
АП
19
Хосе Антонио Рейес
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Луис Гарсия
ЛВ
25
Шунсуке Накамура
ЦП
16
Мойзес Уртадо
ЦП
7
Хосе Кальехон
АП
25
Хоан Верду
ПВ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Коро
АП
9
Бен Саар
ЦФ
0
Фернандо Маркес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Асенхо
18
Домингес
5
Хуанито
21
Переа
30
Уйфалуши
12
Ассунсао
20
Симау
19
Рейес
14
Хурадо
10
Форлан
10
Агуэро
4-2-3-1
13
Камени
14
Ронкалья
2
Чика
18
Форлин
3
Гарсиа
25
Шунсуке Накамура
16
Уртадо
25
Верду
7
Кальехон
10
Луис Гарсия
23
Тамудо
10
Форлан
4
Камачо
4
Камачо
10
Форлан
19
Рейес
11
Родригес
11
Родригес
19
Рейес
3
Гарсиа
20
Пильюд
20
Пильюд
3
Гарсиа
7
Кальехон
10
Коро
10
Коро
7
Кальехон
25
Верду
9
Саар
9
Саар
25
Верду
Остались в запасе
Атлетико
Эспаньол
43
Давид Де Хеа
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
1
Кристиан Альварес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
0
Фернандо Маркес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
0
Фернандо Маркес
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Атлетико - Эспаньол
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Атлетико
Эспаньол
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
Вчера, 00:56
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
Вчера, 00:56
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «МЮ» ушел с 0:2 против «Ромы» (3:2), «Бавария» справилась с «Атлетико» (2:0)
4 ноября
2
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+