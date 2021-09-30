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Лига Европы 2026/2027
Реал Сосьедад - Монако
Реал Сосьедад - Монако: обзор матча 30 сентября 2021
Реал Сосьедад
30.09.2021, четверг, 19:45
Лига Европы, группа B, 2 тур
1 : 1
Завершен
Монако
53'
М. Мерино
16'
А. Дисаси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Монако
Желтая карточка
А. Элустондо
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
А. Дисаси
90'
+3
Желтая карточка
К. Фолланд
Замена
Х. Каррикабуру
️️️️
М. Оярсабаль
90'
+1
90'
Замена
С. Павлович
️️️️
К. Энрике
87'
Желтая карточка
Г. Марипан
74'
Замена
Г. Марипан
️️️️
С. Диоп
Замена
А. Горосабель
️️️️
Х. Сальдуа
73'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
Порту
72'
66'
Замена
А. Головин
️️️️
Ю. Фофана
65'
Замена
К. Фолланд
️️️️
М. Боадю
Замена
Б. Турриэнтес
️️️️
А. Гевара
61'
ГОЛ! 1:1!
М. Мерино
Пас отдал
А. Янузай
53'
46'
Замена
Р. Агилар
️️️️
Д. Сидибе
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Дисаси
Пас отдал
С. Диоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Порту
ПВ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
3
Кристо Ромеро
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
4-3-3
1
Ремиро
3
Муньос
5
Субельдия
6
Элустондо
2
Сальдуа
23
Мерино
36
Субименди
6
Гевара
10
Оярсабаль
24
Янузай
10
Порту
4-1-2-2-1
1
Нюбель
19
Сидибе
21
Дисаси
5
Бадьяшиль
12
Энрике
14
Чуамени
24
Фофана
6
Лукас
15
Дьятта
10
Диоп
10
Боадю
2
Сальдуа
2
Горосабель
2
Горосабель
2
Сальдуа
6
Гевара
8
Турриэнтес
8
Турриэнтес
6
Гевара
10
Порту
7
Барренечеа
7
Барренечеа
10
Порту
10
Оярсабаль
7
Каррикабуру
7
Каррикабуру
10
Оярсабаль
12
Энрике
31
Павлович
31
Павлович
12
Энрике
10
Диоп
3
Марипан
3
Марипан
10
Диоп
19
Сидибе
2
Агилар
2
Агилар
19
Сидибе
24
Фофана
10
Головин
10
Головин
24
Фофана
10
Боадю
31
Фолланд
31
Фолланд
10
Боадю
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Монако
13
Мэтью Райан
ВР
3
Кристо Ромеро
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
11
Херман Валера
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
3
Кристо Ромеро
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
4
Урко Гонсалес
ЦЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
11
Херман Валера
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
4
Исмаил Якобс
ЛВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Реал Сосьедад - Монако
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Реале Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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