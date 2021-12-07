Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Атлетико
Порту - Атлетико: обзор матча 07 декабря 2021
Порту
07.12.2021, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа B, 6 тур
1 : 3
Завершен
Атлетико
90+5'
С. Оливейра (П)
56'
А. Гризманн
90'
А. Корреа
90+2'
Р. Де Пауль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Атлетико
ГОЛ с пенальти! 1:3!
С. Оливейра
90'
+5
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
Р. Де Пауль
90'
ГОЛ! 0:2!
А. Корреа
Пас отдал
А. Гризманн
83'
Замена
Р. Лоди
️️️️
М. Кунья
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Отавио
81'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
М. Тареми
81'
Замена
Х. Корона
️️️️
М. Груйич
81'
Замена
С. Оливейра
️️️️
Ж. Мариу
81'
Красная карточка
А. Маркесин
75'
Красная карточка
Венделл
70'
Желтая карточка
Пепе
69'
Желтая карточка
Отавио
67'
67'
Желтая карточка
А. Корреа
67'
Красная карточка
Я. Карраско
66'
Замена
А. Корреа
️️️️
Т. Лемар
Замена
Венделл
️️️️
З. Сануси
63'
56'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Пас отдал
Т. Лемар
Желтая карточка
М. Тареми
32'
13'
Замена
М. Кунья
️️️️
Л. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
17
Витинья
ЦП
25
Отавио
ПП
9
Мехди Тареми
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
10
Янник Карраско
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Луис Суарес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
14
Нану
ПЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Хесус Корона
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
11
Гонсалу Борхес
ЦФ
1
Франсишку Мейшеду
ЦФ
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
47
Ибраима Камара
ЦЗ
38
Фран Гонсалес
ЦЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
4-1-2-1-2
99
Кошта
12
Сануси
99
Мбемба
3
Пепе
17
Мариу
8
Груйич
17
Витинья
25
Отавио
14
Диас
9
Эванилсон
9
Тареми
3-4-1-2
13
Облак
24
Врсалько
22
Эрмосо
10
Карраско
14
Льоренте
7
Де Пауль
6
Коке
19
Кондогбиа
18
Лемар
7
Гризманн
9
Суарес
8
Груйич
17
Корона
17
Корона
8
Груйич
12
Сануси
18
Венделл
18
Венделл
12
Сануси
17
Мариу
27
Оливейра
27
Оливейра
17
Мариу
25
Отавио
20
Виейра
20
Виейра
25
Отавио
9
Тареми
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Тареми
Кунья
6
Лоди
6
Лоди
Кунья
18
Лемар
10
Корреа
10
Корреа
18
Лемар
9
Суарес
10
Кунья
10
Кунья
9
Суарес
Остались в запасе
Порту
Атлетико
1
Агустин Маркесин
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
14
Нану
ПЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ЦФ
1
Франсишку Мейшеду
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
23
Бенжамин Леком
ВР
47
Ибраима Камара
ЦЗ
38
Фран Гонсалес
ЦЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Агустин Маркесин
ВР
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
14
Нану
ПЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
11
Гонсалу Борхес
ЦФ
1
Франсишку Мейшеду
ЦФ
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
47
Ибраима Камара
ЦЗ
38
Фран Гонсалес
ЦЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Порту - Атлетико
3
2
1
1
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Порту
Атлетико
«Атлетико» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
21:50
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:30
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:41
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Защитник «Порту» разрыдался после нелепого автогола и попросил замену
21 ноября
10
«Атлетико» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
21:50
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:30
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:41
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+