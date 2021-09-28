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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Милан - Атлетико
Милан - Атлетико: обзор матча 28 сентября 2021
Милан
28.09.2021, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа B, 2 тур
1 : 2
Завершен
Атлетико
20'
Р. Леау
84'
А. Гризманн
90+7'
Л. Суарес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Атлетико
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Л. Суарес
84'
ГОЛ! 1:1!
А. Гризманн
Пас отдал
Р. Лоди
Замена
П. Калюлю
️️️️
А. Салемакерс
81'
Замена
А. Флоренци
️️️️
И. Беннасер
81'
Желтая карточка
А. Салемакерс
79'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
69'
64'
Замена
Т. Лемар
️️️️
Ж. Кондогбиа
61'
Замена
А. Гризманн
️️️️
Коке
60'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
Замена
Ф. Балло-Туре
️️️️
Р. Леау
57'
Замена
О. Жиру
️️️️
Б. Диас
57'
46'
Замена
Р. Лоди
️️️️
М. Эрмосо
46'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
Я. Карраско
40'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
К. Триппьер
Замена
С. Тонали
️️️️
А. Ребич
34'
Желтая карточка
А. Ребич
29'
Вторая желтая
Ф. Кессье
29'
ГОЛ! 1:0!
Р. Леау
Пас отдал
Б. Диас
20'
Желтая карточка
Ф. Кессье
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
19
Франк Кессье
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
21
Браим Диас
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
70
Даниэль Мальдини
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
18
Тома Лемар
АП
2
Серхио Камус
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
4-2-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
26
Романьоли
23
Томори
2
Калабрия
19
Кессье
10
Беннасер
9
Ребич
21
Диас
56
Салемакерс
27
Леау
4-3-2-1
13
Облак
2
Триппьер
20
Хименес
18
Фелипе
22
Эрмосо
14
Льоренте
6
Коке
19
Кондогбиа
10
Корреа
10
Карраско
9
Суарес
27
Леау
97
Балло-Туре
97
Балло-Туре
27
Леау
56
Салемакерс
15
Калюлю
15
Калюлю
56
Салемакерс
10
Беннасер
24
Флоренци
24
Флоренци
10
Беннасер
9
Ребич
16
Тонали
16
Тонали
9
Ребич
21
Диас
9
Жиру
9
Жиру
21
Диас
22
Эрмосо
6
Лоди
6
Лоди
22
Эрмосо
10
Карраско
7
Де Пауль
7
Де Пауль
10
Карраско
19
Кондогбиа
18
Лемар
18
Лемар
19
Кондогбиа
6
Коке
7
Гризманн
7
Гризманн
6
Коке
2
Триппьер
79
Феликс
79
Феликс
2
Триппьер
Остались в запасе
Милан
Атлетико
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
23
Бенжамин Леком
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
2
Серхио Камус
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
АП
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
24
Шиме Врсалько
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
2
Серхио Камус
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Милан - Атлетико
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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