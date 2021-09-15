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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Порту
Атлетико - Порту: обзор матча 15 сентября 2021
Атлетико
15.09.2021, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа B, 1 тур
0 : 0
Завершен
Порту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Порту
90'
+5
Красная карточка
Ч. Мбемба
84'
Замена
Пепе
️️️️
Л. Диас
83'
Желтая карточка
Венделл
76'
Желтая карточка
Х. Корона
Замена
Э. Эррера
️️️️
А. Фелипе
75'
Желтая карточка
А. Фелипе
71'
67'
Желтая карточка
Витинья
66'
Замена
С. Оливейра
️️️️
Т. Мартинес
66'
Замена
Витинья
️️️️
М. Урибе
Замена
А. Гризманн
️️️️
Ж. Феликс
56'
Замена
Р. Лоди
️️️️
М. Эрмосо
56'
Замена
А. Корреа
️️️️
Коке
56'
54'
Замена
И. Маркано
️️️️
Пепе
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
52'
Желтая карточка
Ж. Феликс
51'
46'
Замена
Венделл
️️️️
З. Сануси
41'
Желтая карточка
М. Урибе
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
Т. Лемар
36'
21'
Желтая карточка
З. Сануси
16'
Желтая карточка
Л. Диас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Тома Лемар
АП
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
8
Марко Груйич
ОП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
10
Матеус Кунья
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
17
Витинья
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Эванилсон
ЦФ
3-3-2-2
13
Облак
22
Эрмосо
20
Хименес
18
Фелипе
19
Кондогбиа
14
Льоренте
6
Коке
10
Карраско
18
Лемар
9
Суарес
79
Феликс
3-2-3-2
99
Кошта
3
Пепе
99
Мбемба
12
Сануси
8
Урибе
8
Груйич
17
Корона
25
Отавио
14
Диас
11
Мартинес
9
Тареми
22
Эрмосо
6
Лоди
6
Лоди
22
Эрмосо
18
Фелипе
16
Эррера
16
Эррера
18
Фелипе
18
Лемар
7
Де Пауль
7
Де Пауль
18
Лемар
6
Коке
10
Корреа
10
Корреа
6
Коке
79
Феликс
7
Гризманн
7
Гризманн
79
Феликс
12
Сануси
18
Венделл
18
Венделл
12
Сануси
3
Пепе
5
Маркано
5
Маркано
3
Пепе
11
Мартинес
27
Оливейра
27
Оливейра
11
Мартинес
8
Урибе
17
Витинья
17
Витинья
8
Урибе
14
Диас
11
Пепе
11
Пепе
14
Диас
Остались в запасе
Атлетико
Порту
23
Бенжамин Леком
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
7
Франсишку Консейсау
ПВ
17
Жоау Мариу
ПЗ
14
Клаудио Рамос
ВР
13
Вилсон Манафа
ПЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
2
Киран Триппьер
ПЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Остались в запасе
7
Франсишку Консейсау
ПВ
17
Жоау Мариу
ПЗ
14
Клаудио Рамос
ВР
13
Вилсон Манафа
ПЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Атлетико - Порту
3
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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