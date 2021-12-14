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Расписание матчей
Италия. Кубок
Дженоа - Салернитана
Дженоа - Салернитана: обзор матча 14 декабря 2021
Дженоа
14.12.2021, вторник, 23:00
Италия. Кубок, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Салернитана
76'
К. Экубан
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Дженоа - Салернитана
Замена
А. Туре
️️️️
Эрнани
89'
83'
Замена
С. Гондо
️️️️
М. Джурич
83'
Замена
Н. Гьембер
️️️️
Л. Богдан
ГОЛ! 1:0!
К. Экубан
Пас отдал
Я. Каллон
76'
75'
Замена
Л. Кулибали
️️️️
Г. Кастанос
65'
Замена
Сими
️️️️
Э. Вергани
65'
Замена
Ж. Оби
️️️️
А. Скьявоне
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
М. Портанова
60'
Замена
Я. Каллон
️️️️
М. Дестро
60'
57'
Желтая карточка
Ф. Ди Таччио
Замена
П. Гильоне
️️️️
А. Камбьясо
46'
45'
+2
Желтая карточка
Э. Вергани
Желтая карточка
Й. Васкес
32'
Желтая карточка
П. Галдамес
21'
11'
Желтая карточка
А. Скьявоне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Адриан Шемпер
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
23
Эрнани
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
81
Калеб Экубан
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Салернитана
19
Винченцо Фьорилло
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
44
Павел Ярочински
ЛЗ
21
Лука Богдан
ЦЗ
15
Филиппо Делли Карри
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
8
Андреа Скьявоне
ОП
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
11
Милан Джурич
ЦФ
90
Эдоардо Вергани
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Дженоа
46
Сальваторе Сиригу
ВР
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
85
Валон Бехрами
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
21
Горан Пандев
ЦФ
Салернитана
27
Вид Белец
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Седрик Гондо
ЦФ
9
Сими
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Шемпер
13
Бани
4
Бираски
22
Васкес
20
Камбьясо
4
Галдамес
20
Сабелли
23
Эрнани
90
Портанова
21
Дестро
81
Экубан
3-3-2-2
19
Фьорилло
5
Гальоло
21
Богдан
15
Делли Карри
28
Кечрида
8
Скьявоне
44
Ярочински
18
Ди Таччио
20
Кастанос
90
Вергани
11
Джурич
21
Дестро
11
Каллон
11
Каллон
21
Дестро
20
Камбьясо
18
Гильоне
18
Гильоне
20
Камбьясо
23
Эрнани
7
Туре
7
Туре
23
Эрнани
90
Портанова
72
Мелегони
72
Мелегони
90
Портанова
21
Богдан
23
Гьембер
23
Гьембер
21
Богдан
20
Кастанос
29
Кулибали
29
Кулибали
20
Кастанос
8
Скьявоне
10
Оби
10
Оби
8
Скьявоне
11
Джурич
11
Гондо
11
Гондо
11
Джурич
90
Вергани
9
Сими
9
Сими
90
Вергани
Остались в запасе
Дженоа
Салернитана
46
Сальваторе Сиригу
ВР
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
20
Лука Раньери
ЛЗ
27
Вид Белец
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
22
Лоренцо Андреначчи
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
85
Валон Бехрами
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Остались в запасе
20
Лука Раньери
ЛЗ
27
Вид Белец
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
Главный тренер
Андрей Шевченко
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Дженоа - Салернитана
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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