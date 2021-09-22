Введите ваш ник на сайте
Материалы

Саранск - Химки

22.09.2021, Среда, 18:00 мск Химки, стадион Арена-Химки Россия. Кубок, 2 тур Саранск - Химки
Группа 8 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Балтика 2 1 1 0 2:1 +1 4
2. Химки 2 0 2 0 1:1 0 3
3. Саранск 2 0 1 1 2:3 -1 1
...
  • Читайте нас: 