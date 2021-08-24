Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Блэкпул - Сандерленд
Блэкпул - Сандерленд: обзор матча 24 августа 2021
Блэкпул
24.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
2 : 3
Завершен
Сандерленд
9'
Ш. Ловери
88'
Д. Боулер
12'
Э. О'Брайен
57'
Э. О'Брайен
90+1'
Э. О'Брайен
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Блэкпул - Сандерленд
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
Э. О'Брайен
ГОЛ! 2:2!
Д. Боулер
Пас отдал
T. John-Jules
88'
Замена
Д. Йетс
️️️️
Ш. Ловери
78'
Замена
К. Андерсон
️️️️
С. Хэмилтон
78'
74'
Замена
Р. Стюарт
️️️️
Н. Бродхед
Замена
Д. Боулер
️️️️
C. Antwi
69'
57'
ГОЛ! 1:2!
Э. О'Брайен
Пас отдал
А. Притчард
12'
ГОЛ! 1:1!
Э. О'Брайен
ГОЛ! 1:0!
Ш. Ловери
Пас отдал
T. John-Jules
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
17
Cameron Antwi
ЦП
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
19
Шейн Ловери
ЦФ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЦФ
14
Сонни Кэри
ЦФ
33
Рис Джеймс
ЦФ
29
Люк Гарбатт
ЦФ
3
Даниэль Лео Гретарссон
ЦФ
36
Ричард Кио
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Сандерленд
3
Бэйли Райт
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
23
Найалл Хаггинс
ЦЗ
10
Алекс Притчард
ЦП
19
Деннис Киркин
ЦП
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
33
Натан Бродхед
ЦФ
20
Карл Винчестер
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Блэкпул
31
Стюарт Мур
ВР
11
Джош Боулер
ЦП
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
21
Марвин Экпитета
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
38
Bradley Holmes
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Сандерленд
31
Росс Стюарт
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
1-1-5
32
Гримшоу
4
Кейси
17
33
Джеймс
36
Кио
3
Гретарссон
29
Гарбатт
14
Кэри
3-2-3
3
Райт
32
Алвес
23
Хаггинс
10
Притчард
19
Киркин
20
Винчестер
33
Бродхед
48
О'Брайен
17
11
Боулер
11
Боулер
17
22
Хэмилтон
21
Андерсон
21
Андерсон
22
Хэмилтон
19
Ловери
12
Йетс
12
Йетс
19
Ловери
33
Бродхед
31
Стюарт
31
Стюарт
33
Бродхед
Остались в запасе
Блэкпул
Сандерленд
31
Стюарт Мур
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
21
Марвин Экпитета
ЦФ
38
Bradley Holmes
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
21
Марвин Экпитета
ЦФ
38
Bradley Holmes
ЦФ
Остались в запасе
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Блэкпул - Сандерленд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Сандерленд
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
- : -
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд Роад
Новости команд
Все
Блэкпул
Сандерленд
«Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Ливерпуль» отозвал из аренды защитника Уильямса
2023.01.23 23:00
За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну
2022.09.08 23:40
5
Гвардиола: «Поздравляю игрока «Блэкпула» с каминг-аутом. Это мужественно»
2022.05.22 12:52
6
Клопп: «Горжусь игроком «Блэкпула», который сделал каминг-аут. Все футбольное сообщество поддержит его»
2022.05.18 10:17
18
АПЛ и Футбольная ассоциация Англии поддержали игрока «Блэкпула», совершившего каминг-аут
2022.05.17 14:14
5
«Астон Вилла» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Астон Виллы» и «Сандерленда» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+