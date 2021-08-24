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Англия. Кубок лиги
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон
Ноттингем Форест - Вулверхэмптон: обзор матча 24 августа 2021
Ноттингем Форест
24.08.2021, вторник, 22:00
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
0 : 4
Завершен
Вулверхэмптон
58'
Р. Сайсс
60'
Д. Поденсе
86'
Тринкау
88'
М. Гиббс-Уайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ноттингем Форест - Вулверхэмптон
89'
Замена
Л. Кандл
️️️️
Ф. Силва
88'
ГОЛ! 0:4!
М. Гиббс-Уайт
Пас отдал
Л. Дендокер
86'
ГОЛ! 0:3!
Тринкау
Пас отдал
Ф. Силва
82'
Замена
А. Траоре
️️️️
Р. Айт Нури
Замена
Кафу
️️️️
Д. Гарнер
73'
66'
Замена
Тринкау
️️️️
Д. Поденсе
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Л. Граббан
61'
60'
ГОЛ! 0:2!
Д. Поденсе
Пас отдал
Ф. Силва
58'
ГОЛ! 0:1!
Р. Сайсс
Пас отдал
К. Хувер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
34
Этан Хорват
ВР
15
Baba Fernandes
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
2
Джейден Ричардсон
ЦЗ
37
Джеймс Гарнер
ОП
22
Фин Бэк
ЦП
27
Оливер Хэммонд
ЦП
70
Ateef Konate
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
14
Тайрис Форна
ЦФ
4
Джек Коулбэк
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
21
Райан Айт Нури
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Ноттингем Форест
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
88
Кафу
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Вулверхэмптон
62
Андреас Сендергор
ВР
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
25
Люк Кандл
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Тринкау
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
3-1-3-3
34
Хорват
15
26
2
Ричардсон
37
Гарнер
22
Бэк
27
Хэммонд
70
4
Коулбэк
14
Форна
11
Граббан
3-2-3-2
26
Радди
29
Сайсс
3
Килман
15
Коди
25
Хувер
21
Айт Нури
18
Дендокер
8
Моутинью
10
Гиббс-Уайт
11
Поденсе
21
Силва
37
Гарнер
88
Кафу
88
Кафу
37
Гарнер
11
Граббан
33
Тэйлор
33
Тэйлор
11
Граббан
21
Силва
25
Кандл
25
Кандл
21
Силва
21
Айт Нури
24
Траоре
24
Траоре
21
Айт Нури
11
Поденсе
7
Тринкау
7
Тринкау
11
Поденсе
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
12
Жоао Карвалью
АП
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
62
Андреас Сендергор
ВР
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
12
Жоао Карвалью
АП
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
77
Алекс Майтен
ЦП
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ЦФ
13
Джордан Смит
ЦФ
Остались в запасе
62
Андреас Сендергор
ВР
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Рубен Невеш
ОП
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Ноттингем Форест - Вулверхэмптон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Информация о матче
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