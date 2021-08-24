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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Шеффилд Юнайтед - Дерби Каунти
Шеффилд Юнайтед - Дерби Каунти: обзор матча 24 августа 2021
Шеффилд Юнайтед
24.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Дерби Каунти
53'
Л. Фримен
76'
Б. Шарп
44'
Л. Сибли
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шеффилд Юнайтед - Дерби Каунти
Желтая карточка
Д. Робинсон
90'
+3
Желтая карточка
Л. Фримен
83'
ГОЛ! 2:1!
Б. Шарп
76'
Желтая карточка
Д. Флек
74'
Замена
Б. Шарп
️️️️
О. Бурк
69'
63'
Замена
Л. Бьюкэнан
️️️️
К. Йозвяк
ГОЛ! 1:1!
Л. Фримен
53'
Замена
Д. Флек
️️️️
Д. Джеббисон
46'
44'
ГОЛ! 0:1!
Л. Сибли
Желтая карточка
Б. Осборн
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
34
Майкл Веррипс
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
35
Kacper Łopata
ЦЗ
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
8
Зак Брант
ЦП
15
Люк Фримен
АП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Дерби Каунти
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
ЦП
37
Kornell Mcdonald
ЦФ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
6
Jordan Brown
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
21
Исаак Хатчинсон
ЦФ
14
Jack Stretton
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
14
Натан Бирн
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦП
11
Равель Моррисон
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
3
Ли Бьюкэнан
ЦФ
4-2-1-3
34
Веррипс
14
Робинсон
35
24
Гордон
2
Богль
23
Осборн
8
Брант
15
Фримен
17
МакГолдрик
7
Бурк
29
Джеббисон
3-1-5
20
Уильямс
3
Форсит
19
Стирмен
32
Сибли
8
Уотсон
14
21
Хатчинсон
72
Йозвяк
6
29
Джеббисон
13
Флек
13
Флек
29
Джеббисон
7
Бурк
14
Шарп
14
Шарп
7
Бурк
72
Йозвяк
3
Бьюкэнан
3
Бьюкэнан
72
Йозвяк
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Дерби Каунти
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
13
Келле Рос
ВР
14
Натан Бирн
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦП
11
Равель Моррисон
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
14
Натан Бирн
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦП
11
Равель Моррисон
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Дерби Каунти
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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