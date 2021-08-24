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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Уиган Атлетик - Болтон
Уиган Атлетик - Болтон: обзор матча 24 августа 2021
Уиган Атлетик
24.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Болтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Уиган Атлетик - Болтон
86'
Желтая карточка
К. Ли
Замена
Д. Джонс
️️️️
Д. МакКлин
86'
75'
Желтая карточка
О. Афолаян
Замена
К. Лэнг
️️️️
Г. Эдвардс
66'
65'
Замена
И. Дойл
️️️️
Э. Качунга
Желтая карточка
Т. Пирс
60'
45'
+1
Желтая карточка
Э. Качунга
Желтая карточка
М. Пауэр
44'
Желтая карточка
Д. МакКлин
43'
Желтая карточка
Т. Дариква
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
46
Том Пирс
ЦЗ
19
Гейвин Мэсси
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
8
Скотт Смит
ЦП
6
Келланд Уоттс
ЦП
8
Макс Пауэр
ЦФ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
7
Гвайон Эдвардс
ЦФ
4
Том Нэйлор
ЦФ
2
Тендэй Дариква
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Болтон
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
8
Джош Шихан
ЦП
20
Киран Ли
ЦП
27
Alex Baptiste
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
21
Оладапо Афолаян
ЦФ
7
Nathan Delfouneso
ЦФ
10
Элиас Качунга
ЦФ
Уиган Атлетик
13
Бен Амос
ВР
19
Люк Робинсон
ЦЗ
35
Kieran Lloyd
ЦЗ
15
Adam Long
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
19
Тело Осгор
ЦП
10
Каллум Лэнг
ЦФ
Болтон
4
Рикарду Сантуш
ЦФ
2
Гетин Джонс
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
18
Andrew Tutte
ЦФ
9
Ион Дойл
ЦФ
1-4-5
32
Джонс
46
Пирс
19
Мэсси
8
Смит
6
Уоттс
16
МакКлин
11
Хамфрис
2
Дариква
4
Нэйлор
7
Эдвардс
8
Пауэр
1-2-5
6
Джонстон
8
Шихан
20
Ли
27
10
Качунга
7
21
Афолаян
15
16
МакКлин
11
Джонс
11
Джонс
16
МакКлин
7
Эдвардс
10
Лэнг
10
Лэнг
7
Эдвардс
10
Качунга
9
Дойл
9
Дойл
10
Качунга
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Болтон
13
Бен Амос
ВР
19
Люк Робинсон
ЦЗ
35
Kieran Lloyd
ЦЗ
15
Adam Long
ЦЗ
19
Тело Осгор
ЦП
Главный тренер
Пол Кук
4
Рикарду Сантуш
ЦФ
2
Гетин Джонс
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
18
Andrew Tutte
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
19
Люк Робинсон
ЦЗ
35
Kieran Lloyd
ЦЗ
15
Adam Long
ЦЗ
19
Тело Осгор
ЦП
Остались в запасе
4
Рикарду Сантуш
ЦФ
2
Гетин Джонс
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
18
Andrew Tutte
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Статистика матча Уиган Атлетик - Болтон
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
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1 : 2
21.11.2026
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Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
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Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
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Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
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Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
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1 : 1
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3 : 1
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Болтон
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0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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