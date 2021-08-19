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Судьи
Главный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Помощники:
Роман Усачев, Валерий Данченко
Резервный судья:
Виталий Мешков

Базель - Хаммарбю

19.08.2021, Четверг, 20:30 мск Базель, стадион Сент Якоб-Парк Лига конференций, 4 раунд , первый матч Базель - Хаммарбю
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